Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу"

Декларации госслужащий публиковал до вступления в силу закона

15 мая 2024, 17:51, ИА Амител

Юрий Кузнецов / Фото: Минобороны РФ

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, которого задержали по делу о получении взятки, за четыре года службы купил "Волгу", участок 15 соток и долю в квартире. Как сообщает РИА Новости, доход Кузнецова в 2019 году превысил 4,5 млн рублей – по сравнению с 2015 годом он вырос на 1 млн.

В частности, с 2015 по 2019 год Кузнецов вместе с женой приобрел два автомобиля и участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также квартиру. В 2015 году у чиновника, как и у его супруги, было две квартиры – 72,2 и 156,5 квадратного метра. В автопарке мужчины числились BMW Х5 и Toyota Corolla, у супруги – Nissan Tiida.

В 2016 году квартира большей площадью перешла в долевую собственность, а вторая пропала из декларации. Позднее, в 2017 году, пара приобрела автомобиль Audi A7, который исчез из декларации спустя год, однако во владении у семьи появилось два земельных участка по 1,5 тысячи квадратных метров.

В 2019 году жена Кузнецова приобрела в собственность нежилое помещение, а в пользовании оказалась незавершенная постройка площадью 240 "квадратов". Сам глава управления приобрел советскую "Волгу".

После декларации перестали публиковаться из-за вступления в силу закона о включении ряда госслужащих в перечень лиц, данные о которых подлежат государственной защите.