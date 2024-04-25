Арестованный замминистра обороны Иванов рассказал о своем состоянии

Накануне его посещал врач

25 апреля 2024, 08:31, ИА Амител

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов оценивает свое состояние как стабильное. Об этом сообщил член ОНК Москвы Дамир Енаев в разговоре с РИА Новости.

"Сегодня Тимура Иванова уже посетил врач. С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу", – сказал Енаев.

Сейчас Иванов находится в СИЗО-2 (Лефортово). Представитель ОНК Москвы добавил, что на условия содержания Иванов не жалуется. В камере у него есть телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности.