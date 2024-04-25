Арестованный замминистра обороны Иванов рассказал о своем состоянии
Накануне его посещал врач
25 апреля 2024, 08:31, ИА Амител
Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru
Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов оценивает свое состояние как стабильное. Об этом сообщил член ОНК Москвы Дамир Енаев в разговоре с РИА Новости.
"Сегодня Тимура Иванова уже посетил врач. С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу", – сказал Енаев.
Сейчас Иванов находится в СИЗО-2 (Лефортово). Представитель ОНК Москвы добавил, что на условия содержания Иванов не жалуется. В камере у него есть телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности.
08:38:45 25-04-2024
Вт таких условиях еще и жаловаться!
08:44:12 25-04-2024
Бедненький...
08:46:32 25-04-2024
Там в анализах валюта не высвечивается?
09:02:02 25-04-2024
Сплохело что ли сразу?
09:13:50 25-04-2024
афигеть. вот что, оказывается, нужно делать, чтобы к тебе и врач с анализами пришел и психолог. обычному, законопослушному человеку о таком можно даже не мечтать.
09:18:43 25-04-2024
Своих не бросаем.
09:24:42 25-04-2024
Мы не сомневаемся, что состояние у него миллиардное.
10:40:55 25-04-2024
Схватка бульдогов под ковром - финиш приближается.
11:28:50 25-04-2024
Взятки брать здоровье не подводило), а как хвост прищемили, сразу . Врачааа!!
15:58:16 25-04-2024
та не переживайте вы так, семья его обеспечена на многие поколения. счета в зарубежных банках не арестованы) и все у них будет хорошо. Улюкаеву тоже дали много, ну и что в итоге? - по удо вышел) сейчас на свободе)
18:10:17 25-04-2024
Вот тебе и Тимур. А сколько таких тимуровцев еще?