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Арестованный замминистра обороны Иванов рассказал о своем состоянии

Накануне его посещал врач

25 апреля 2024, 08:31, ИА Амител

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru
Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов оценивает свое состояние как стабильное. Об этом сообщил член ОНК Москвы Дамир Енаев в разговоре с РИА Новости.

"Сегодня Тимура Иванова уже посетил врач. С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу", – сказал Енаев.

Сейчас Иванов находится в СИЗО-2 (Лефортово). Представитель ОНК Москвы добавил, что на условия содержания Иванов не жалуется. В камере у него есть телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности.

скандалы Минобороны

Комментарии 11

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Гость

08:38:45 25-04-2024

Вт таких условиях еще и жаловаться!

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Гость

08:44:12 25-04-2024

Бедненький...

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Гость

08:46:32 25-04-2024

Там в анализах валюта не высвечивается?

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Гость

09:02:02 25-04-2024

Сплохело что ли сразу?

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Элен без ребят

09:13:50 25-04-2024

афигеть. вот что, оказывается, нужно делать, чтобы к тебе и врач с анализами пришел и психолог. обычному, законопослушному человеку о таком можно даже не мечтать.

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гость

09:18:43 25-04-2024

Своих не бросаем.

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Гость

09:24:42 25-04-2024

Мы не сомневаемся, что состояние у него миллиардное.

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Гость

10:40:55 25-04-2024

Схватка бульдогов под ковром - финиш приближается.

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Гость

11:28:50 25-04-2024

Взятки брать здоровье не подводило), а как хвост прищемили, сразу . Врачааа!!

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Домовой

15:58:16 25-04-2024

та не переживайте вы так, семья его обеспечена на многие поколения. счета в зарубежных банках не арестованы) и все у них будет хорошо. Улюкаеву тоже дали много, ну и что в итоге? - по удо вышел) сейчас на свободе)

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Гость

18:10:17 25-04-2024

Вот тебе и Тимур. А сколько таких тимуровцев еще?

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