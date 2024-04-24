Задержанный замминистра обороны просил суд не арестовывать его
Иванов объяснял это большой семьей и детьми, за которыми он должен ухаживать
24 апреля 2024, 18:24, ИА Амител
Замминистра обороны Тимур Иванов просил суд не арестовывать у него, мотивируя это большой семьей и детьми, за которыми он должен ухаживать. Как сообщает РБК, об этом рассказал его адвокат Денис Балуев.
Следователи просили заключить заместителя главы ведомства под арест, поскольку благодаря своему служебному положению он может давить на свидетелей, уничтожать улики или попытаться скрыться.
Газета "Известия" со ссылкой на источник также заявила, что на судебном заседании интересы Иванова представляли сразу три юриста. Заместитель не стал пользоваться своим правом отказаться от дачи показаний против себя и взаимодействует со следователями.
18:32:17 24-04-2024
Дайте ему револьвер с одним патроном. Если он считает себя офицером.
19:13:43 24-04-2024
Если такой высокопоставленный чин берет взятки... То напрашивается вопрос..
19:52:49 24-04-2024
Ну так понятно, все же детям. За казнокрадство может быть только одно наказание - смерть с конфискацией имущества в пользу детям, которым всем миром собирают по копейке.
21:25:34 24-04-2024
Представляете сколько он знает!!! Да ещё сотрудничает со следствием. Однозначно: изоляция в тюрьме, потом здоровье в таких условиях подведёт, тромб/инфаркт.
21:44:50 24-04-2024
Какой тромб/инфаркт? В чисто поле, ярмо на шею и плуг за спину - и на пахоту, как раз сезон. А будет тяжело, так пусть семейку позовет на помощь. Сынок вон с аглицким образованием поможет и доча с французскими манерами. К земле надо ближе быть.
22:52:14 24-04-2024
Понять и простить
01:55:33 25-04-2024
Сложно представить о каких суммах идет речь. Крымский мост, стадионы на чемпионат мира, космодром - рядом не стояли.
12:13:43 25-04-2024
Прикрываться детьми, какая мерзость...