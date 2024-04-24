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Задержанный замминистра обороны просил суд не арестовывать его

Иванов объяснял это большой семьей и детьми, за которыми он должен ухаживать

24 апреля 2024, 18:24, ИА Амител

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Замминистра обороны Тимур Иванов просил суд не арестовывать у него, мотивируя это большой семьей и детьми, за которыми он должен ухаживать. Как сообщает РБК, об этом рассказал его адвокат Денис Балуев.

Следователи просили заключить заместителя главы ведомства под арест, поскольку благодаря своему служебному положению он может давить на свидетелей, уничтожать улики или попытаться скрыться.

Газета "Известия" со ссылкой на источник также заявила, что на судебном заседании интересы Иванова представляли сразу три юриста. Заместитель не стал пользоваться своим правом отказаться от дачи показаний против себя и взаимодействует со следователями.

Политика Минобороны

Комментарии 8

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Гость

18:32:17 24-04-2024

Дайте ему револьвер с одним патроном. Если он считает себя офицером.

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Николай Василич...

19:13:43 24-04-2024

Если такой высокопоставленный чин берет взятки... То напрашивается вопрос..

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Гость

19:52:49 24-04-2024

Ну так понятно, все же детям. За казнокрадство может быть только одно наказание - смерть с конфискацией имущества в пользу детям, которым всем миром собирают по копейке.

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Гость

21:25:34 24-04-2024

Представляете сколько он знает!!! Да ещё сотрудничает со следствием. Однозначно: изоляция в тюрьме, потом здоровье в таких условиях подведёт, тромб/инфаркт.

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Гость

21:44:50 24-04-2024

Какой тромб/инфаркт? В чисто поле, ярмо на шею и плуг за спину - и на пахоту, как раз сезон. А будет тяжело, так пусть семейку позовет на помощь. Сынок вон с аглицким образованием поможет и доча с французскими манерами. К земле надо ближе быть.

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Гость

22:52:14 24-04-2024

Понять и простить

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Гость

01:55:33 25-04-2024

Сложно представить о каких суммах идет речь. Крымский мост, стадионы на чемпионат мира, космодром - рядом не стояли.

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Гость

12:13:43 25-04-2024

Прикрываться детьми, какая мерзость...

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