Задержанный замминистра обороны просил суд не арестовывать его

Иванов объяснял это большой семьей и детьми, за которыми он должен ухаживать

24 апреля 2024, 18:24, ИА Амител

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Замминистра обороны Тимур Иванов просил суд не арестовывать у него, мотивируя это большой семьей и детьми, за которыми он должен ухаживать. Как сообщает РБК, об этом рассказал его адвокат Денис Балуев.

Следователи просили заключить заместителя главы ведомства под арест, поскольку благодаря своему служебному положению он может давить на свидетелей, уничтожать улики или попытаться скрыться.

Газета "Известия" со ссылкой на источник также заявила, что на судебном заседании интересы Иванова представляли сразу три юриста. Заместитель не стал пользоваться своим правом отказаться от дачи показаний против себя и взаимодействует со следователями.