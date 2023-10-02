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Археологи нашли в Египте вино возрастом пять тысяч лет

Ранее сосуды с напитком не открывались

02 октября 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Археологи при проведении раскопок в Египте нашли кувшины с вином, возраст которого может составлять пять тысяч лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство древностей страны.

Специалисты из Австрии, Германии и Египта работали рядом с гробницей царицы Мернейт из Первой династии в некрополе Умм Эль-Кааб в Абидосе. Под землей им удалось обнаружить глиняные кувшины, которые ранее не открывались. Эксперты отметили, что размер сосудов внушительный.

Вместе с ними нашли различную погребальную мебель.

Наука

Комментарии 3

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Гость

11:02:12 02-10-2023

К сожалению, это уже не вино...

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Гость

11:40:55 02-10-2023

3000 лет до нашей эры тоже бухали. ничего не меняется в этом мире

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Александр

20:05:49 02-10-2023

В этих кувшинах, полагаю, уже не вино, а виноградный уксус. Хоть бы сообщили: на вкус его кто-то рискнул отведать?

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