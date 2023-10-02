Археологи нашли в Египте вино возрастом пять тысяч лет
Ранее сосуды с напитком не открывались
02 октября 2023, 10:34, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Археологи при проведении раскопок в Египте нашли кувшины с вином, возраст которого может составлять пять тысяч лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство древностей страны.
Специалисты из Австрии, Германии и Египта работали рядом с гробницей царицы Мернейт из Первой династии в некрополе Умм Эль-Кааб в Абидосе. Под землей им удалось обнаружить глиняные кувшины, которые ранее не открывались. Эксперты отметили, что размер сосудов внушительный.
Вместе с ними нашли различную погребальную мебель.
11:02:12 02-10-2023
К сожалению, это уже не вино...
11:40:55 02-10-2023
3000 лет до нашей эры тоже бухали. ничего не меняется в этом мире
20:05:49 02-10-2023
В этих кувшинах, полагаю, уже не вино, а виноградный уксус. Хоть бы сообщили: на вкус его кто-то рискнул отведать?