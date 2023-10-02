Археологи нашли в Египте вино возрастом пять тысяч лет

Ранее сосуды с напитком не открывались

02 октября 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Археологи при проведении раскопок в Египте нашли кувшины с вином, возраст которого может составлять пять тысяч лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство древностей страны.

Специалисты из Австрии, Германии и Египта работали рядом с гробницей царицы Мернейт из Первой династии в некрополе Умм Эль-Кааб в Абидосе. Под землей им удалось обнаружить глиняные кувшины, которые ранее не открывались. Эксперты отметили, что размер сосудов внушительный.

Вместе с ними нашли различную погребальную мебель.