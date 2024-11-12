Археологи нашли в Москве 400-летние изображения кошек в коронах

Плитки, на которых нанесены рисунки, использовали для украшений

12 ноября 2024, 15:20, ИА Амител

Изразцы с кошками / Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Археологи обнаружили красноглиняные изразцы возрастом около 400 лет с изображением кошки в короне, изготовленные московскими мастерами. Об этом сообщает РИА Новости.

Эти плитки использовались в облицовке печей и украшали городские дома, изображая сказочные и исторические сюжеты, мифических существ и домашних животных.

Изразцы были найдены на Тверской улице и на территории Чижевского подворья и помогли узнать о повседневной жизни москвичей XVII века, включая любовь и почтение к кошкам.

На реставрацию артефактов уходит от полутора недель до нескольких месяцев, и сейчас изразцы уже отреставрированы и готовятся к передаче в музейный фонд.