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Археологи нашли в Москве 400-летние изображения кошек в коронах

Плитки, на которых нанесены рисунки, использовали для украшений

12 ноября 2024, 15:20, ИА Амител

Изразцы с кошками / Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Изразцы с кошками / Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Археологи обнаружили красноглиняные изразцы возрастом около 400 лет с изображением кошки в короне, изготовленные московскими мастерами. Об этом сообщает РИА Новости.

Эти плитки использовались в облицовке печей и украшали городские дома, изображая сказочные и исторические сюжеты, мифических существ и домашних животных.

Изразцы были найдены на Тверской улице и на территории Чижевского подворья и помогли узнать о повседневной жизни москвичей XVII века, включая любовь и почтение к кошкам.

На реставрацию артефактов уходит от полутора недель до нескольких месяцев, и сейчас изразцы уже отреставрированы и готовятся к передаче в музейный фонд.

Ученые

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15:40:43 12-11-2024

На иллюстрации - Сирин.

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