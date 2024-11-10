НОВОСТИНаука и образование

Индейский портал в мир мертвых нашли ученые в Мексике

На месте обнаружили человеческие останки

10 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

Архитектура Майя / Фото: pxhere.com/ru/photo/759775
Архитектура Майя / Фото: pxhere.com/ru/photo/759775

Исследователи из Национального института антропологии недавно сделали значительный шаг в понимании тайн древних цивилизаций Мезоамерики, таких как майя и ацтеки, сообщает РИА Новости.

В ходе исследования почвы и фундамента под католической церковью Сан-Пабло-Апостол в городе Древняя Митла на юге Мексики были обнаружены пустоты, простирающиеся на значительное расстояние.

По оценкам археологов, глубина этих пустот достигала 30 метров. В этом месте жили индейцы-сапотеки, которые практиковали человеческие жертвоприношения. Здесь были найдены останки детей. Жители Митлы поклонялись Солнцу и Луне, а покровителями города были Коки Безелао и Ксонакси Кекуя, властители подземных чертогов.

Название города переводится как "место мертвых", и он выполнял роль портала в загробный мир.

Ученые

Комментарии 5

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добрый человек

14:22:52 10-11-2024

жутко как....

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Галина.

14:28:02 10-11-2024

На фотографии не архитектура Мексики. Это Камбоджа, Ангкор Ват.

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Светлана

14:28:37 10-11-2024

Не буди лихо, пока оно тихо!!! Зачем эти копания?! Точнее раскопки! Не вы положили, не вам брать! Хватит внедряться везде и всюду!!!

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Угу

14:37:05 10-11-2024

Важная и актуальная новость. Древнее мочилово и Мезоамерика, ну как же без них утро начать?

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Гы

13:17:49 11-11-2024

А потом учОные нашли другие грибы... И тут такое!!!

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