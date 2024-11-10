Индейский портал в мир мертвых нашли ученые в Мексике

На месте обнаружили человеческие останки

10 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

Архитектура Майя / Фото: pxhere.com/ru/photo/759775

Исследователи из Национального института антропологии недавно сделали значительный шаг в понимании тайн древних цивилизаций Мезоамерики, таких как майя и ацтеки, сообщает РИА Новости.

В ходе исследования почвы и фундамента под католической церковью Сан-Пабло-Апостол в городе Древняя Митла на юге Мексики были обнаружены пустоты, простирающиеся на значительное расстояние.

По оценкам археологов, глубина этих пустот достигала 30 метров. В этом месте жили индейцы-сапотеки, которые практиковали человеческие жертвоприношения. Здесь были найдены останки детей. Жители Митлы поклонялись Солнцу и Луне, а покровителями города были Коки Безелао и Ксонакси Кекуя, властители подземных чертогов.

Название города переводится как "место мертвых", и он выполнял роль портала в загробный мир.