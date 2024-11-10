Индейский портал в мир мертвых нашли ученые в Мексике
На месте обнаружили человеческие останки
10 ноября 2024, 13:50, ИА Амител
Исследователи из Национального института антропологии недавно сделали значительный шаг в понимании тайн древних цивилизаций Мезоамерики, таких как майя и ацтеки, сообщает РИА Новости.
В ходе исследования почвы и фундамента под католической церковью Сан-Пабло-Апостол в городе Древняя Митла на юге Мексики были обнаружены пустоты, простирающиеся на значительное расстояние.
По оценкам археологов, глубина этих пустот достигала 30 метров. В этом месте жили индейцы-сапотеки, которые практиковали человеческие жертвоприношения. Здесь были найдены останки детей. Жители Митлы поклонялись Солнцу и Луне, а покровителями города были Коки Безелао и Ксонакси Кекуя, властители подземных чертогов.
Название города переводится как "место мертвых", и он выполнял роль портала в загробный мир.
14:22:52 10-11-2024
жутко как....
14:28:02 10-11-2024
На фотографии не архитектура Мексики. Это Камбоджа, Ангкор Ват.
14:28:37 10-11-2024
Не буди лихо, пока оно тихо!!! Зачем эти копания?! Точнее раскопки! Не вы положили, не вам брать! Хватит внедряться везде и всюду!!!
14:37:05 10-11-2024
Важная и актуальная новость. Древнее мочилово и Мезоамерика, ну как же без них утро начать?
13:17:49 11-11-2024
А потом учОные нашли другие грибы... И тут такое!!!