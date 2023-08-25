Археологи рассказали об ужасных находках, сделанных под пирамидой Майя
То, что обнаружили ученые, подтверждает теорию о совершении цивилизацией человеческих жертвоприношений
25 августа 2023, 07:55, ИА Амител
Национальный институт антропологии и истории (INAH) Мексики представил данные исследования храма на территории Мораль-Реформа в штате Табаско. Об этом сообщает INAH.
У подножия пирамиды ученые сделали ужасающую находку - пять человеческих захоронений, в которых были зарыты мужчины. Всего за время исследования специалисты вырыли 13 могил. Все останки принадлежат мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет.
По характерным признакам археологи установили, что все они были обезглавлены. Данная находка подтверждает теорию о том, что цивилизация Майя совершала человеческие жертвоприношения.
08:01:00 25-08-2023
Данная находка подтверждает теорию о том, что цивилизация Майя совершала человеческие жертвоприношения.*** Нихрена она не подтверждает, если основываться на фактах из этой статьи. Эдак можно возле любого достаточно старого православного храма погост раскопать и заявить, что на Руси практиковались жертвоприношения.
09:15:55 25-08-2023
Гость (08:01:00 25-08-2023) Данная находка подтверждает теорию о том, что цивилизация Ма... На погосте тоже все обезглавлены ? Текст то читал, или мозга совсем нет ?
09:51:16 25-08-2023
Гость (09:15:55 25-08-2023) На погосте тоже все обезглавлены ? Текст то читал, или мозга... А вдруг был ритуал после смерти человека его обезглавливать по каким-то весомым причинам того времени? Вот сейчас в крематории сжигают - потомки могут сделать вывод о массовых жертвоприношениях. Не надо судить в рамках категорий и традиций сегодняшнего дня.
10:58:19 25-08-2023
Гость (09:15:55 25-08-2023) На погосте тоже все обезглавлены ? Текст то читал, или мозга... Скорее, мозг есть у тебя, но исключительно спинной...
10:41:44 25-08-2023
Может их просто казнили? Раскопайте захоронение во Франции где хоронили после гильотины и то же напишите что совершали человеческие жертвоприношения!
10:55:54 25-08-2023
Если судить по реакции на комментраии, что дураков всё-таки больше... а им ещё и голосовать можно...
11:51:38 25-08-2023
В Киевской Руси до принятия христианства вообще детей в жертву приносили, по всей земле были человеческие жертвоприношения на определенных отрезках времени, ужасть!
18:41:27 25-08-2023
Гость (11:51:38 25-08-2023) В Киевской Руси до принятия христианства вообще детей в жерт... Это ты в мультике поповском высмотрел?