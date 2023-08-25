Археологи рассказали об ужасных находках, сделанных под пирамидой Майя

То, что обнаружили ученые, подтверждает теорию о совершении цивилизацией человеческих жертвоприношений

25 августа 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Национальный институт антропологии и истории (INAH) Мексики представил данные исследования храма на территории Мораль-Реформа в штате Табаско. Об этом сообщает INAH.

У подножия пирамиды ученые сделали ужасающую находку - пять человеческих захоронений, в которых были зарыты мужчины. Всего за время исследования специалисты вырыли 13 могил. Все останки принадлежат мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет.

По характерным признакам археологи установили, что все они были обезглавлены. Данная находка подтверждает теорию о том, что цивилизация Майя совершала человеческие жертвоприношения.