Архитектор рассказал, зачем нужно пустить трамваи по Павловскому тракту в Барнауле

Александр Деринг уверен, что общественный транспорт мог бы выручить людей

14 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: сообщество транспорта

Известный барнаульский архитектор, основатель мастерской "Классика" Александр Деринг поддерживает идею строительства трамвайной линии вдоль Павловского тракта. Правда, эту идею придется "отвоевывать с кровью".

"А почему бы и нет? Трамвай – хороший транспорт, который бы выручил людей. К нему можно подцепить два-три вагона, чтобы перевозить больше пассажиров. Но надо понимать, если делать из Павловского тракта красивую и функциональную магистраль, то что-то придется отвоевывать с кровью", – заявил Александр Деринг в интервью изданию "Толк".

Напомним, ранее власти Барнаула обсуждали возможность построить трамвайную сеть вдоль Павловского тракта, чтобы соединить новые районы города с историческим центром. В частности, об этом говорил уже бывший заместитель главы администрации Барнаула Антон Шеломенцев.

По его словам, превращение тракта в полноценную транспортную артерию – это глобальный и интересный для города вопрос. Однако придется заняться реконструкцией тракта, что неизбежно приведет к сносу зданий. Кроме того, и сами трамвайные пути стоят очень дорого. Один километр сети обойдется примерно в 100 миллионов рублей.

В утвержденном плане застройки Барнаула предлагают расширить Павловский тракт до шести полос и проложить до нового квартала трамвайные пути. По мнению руководителя компании "Архи Групп" Андрея Суртаева, строительство путей для электротранспорта может стать "подарком" барнаульцам в часть 300-летия города, которое будет праздноваться в 2030 году. План развития дорожной сети, по словам Суртаева, был согласован с мэрией.

Кроме того, городские власти уже много лет рассматривают возможность пустить трамваи до Южного. Однако для реализации проекта потребуется несколько миллиардов рублей.