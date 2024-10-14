Архитектор рассказал, зачем нужно пустить трамваи по Павловскому тракту в Барнауле
Александр Деринг уверен, что общественный транспорт мог бы выручить людей
14 октября 2024, 11:15, ИА Амител
Известный барнаульский архитектор, основатель мастерской "Классика" Александр Деринг поддерживает идею строительства трамвайной линии вдоль Павловского тракта. Правда, эту идею придется "отвоевывать с кровью".
"А почему бы и нет? Трамвай – хороший транспорт, который бы выручил людей. К нему можно подцепить два-три вагона, чтобы перевозить больше пассажиров. Но надо понимать, если делать из Павловского тракта красивую и функциональную магистраль, то что-то придется отвоевывать с кровью", – заявил Александр Деринг в интервью изданию "Толк".
Напомним, ранее власти Барнаула обсуждали возможность построить трамвайную сеть вдоль Павловского тракта, чтобы соединить новые районы города с историческим центром. В частности, об этом говорил уже бывший заместитель главы администрации Барнаула Антон Шеломенцев.
По его словам, превращение тракта в полноценную транспортную артерию – это глобальный и интересный для города вопрос. Однако придется заняться реконструкцией тракта, что неизбежно приведет к сносу зданий. Кроме того, и сами трамвайные пути стоят очень дорого. Один километр сети обойдется примерно в 100 миллионов рублей.
В утвержденном плане застройки Барнаула предлагают расширить Павловский тракт до шести полос и проложить до нового квартала трамвайные пути. По мнению руководителя компании "Архи Групп" Андрея Суртаева, строительство путей для электротранспорта может стать "подарком" барнаульцам в часть 300-летия города, которое будет праздноваться в 2030 году. План развития дорожной сети, по словам Суртаева, был согласован с мэрией.
Кроме того, городские власти уже много лет рассматривают возможность пустить трамваи до Южного. Однако для реализации проекта потребуется несколько миллиардов рублей.
11:23:35 14-10-2024
два-три? маловато - 10 вагонов!
11:25:11 14-10-2024
Может метро подешевле будет -)) Идея хорошая, нормально функционирующий ОТ очень нужен, а то сейчас по Павловскому после 9 вечера не уехать, все частники мчатся в гараж мимо переполненных людьми остановок.
11:29:23 14-10-2024
Гость (11:25:11 14-10-2024) Может метро подешевле будет -)) Идея хорошая, нормально фун... жителей мало.
плодитесь - и будет.
дети вместо песочниц пусть совочками роют - грунты сыпучие.
23:10:09 16-10-2024
Гость (11:25:11 14-10-2024) Может метро подешевле будет -)) Идея хорошая, нормально фун... Да да и с вокала можно после только на трамвае можно уехать
11:26:25 14-10-2024
а давайте у барнавульцев конфискуем жоповозки, продадим их им же обратно. и постоим транвай?
всем будет позитив.
11:30:32 14-10-2024
метро стройте
11:33:17 14-10-2024
Шеломенцев нужен. А кто строить - то будет?
22:56:16 14-10-2024
гость (11:33:17 14-10-2024) Шеломенцев нужен. А кто строить - то будет?... Мысль. Кадр проверенный.
11:37:50 14-10-2024
Это не просто хорошая идея, это единственный шанс спасти Павлик от уже существующего транспортного коллапса. Не говоря уже о перспективах постоять, когда застроят до Научного городка...
11:42:18 14-10-2024
Сказочники!
11:43:41 14-10-2024
Один километр сети обойдется примерно в 100 миллионов рублей.
Давайте мне 50 лямов я в дну каску вам сделаю за эти бабки
11:45:45 14-10-2024
Деринг видел как по выделенке на Челюскинцев по 4 трамвая в час катятся, со скоростью похоронного картеджа
Убрать все эти калымаги из города, добавятся полосы и пробки исчезнут.
Или реально цепляйте по два вагона и двигайтесь с максимальной скоростью, разрешонной в населённом пункте.
Тогда трамвай будет реально интересен населению. И люди начнут оставлять жоповозки дома
12:29:50 14-10-2024
Гость (11:45:45 14-10-2024) Деринг видел как по выделенке на Челюскинцев по 4 трамвая в ... Батенька, вы мягко говоря, не умны!!
16:38:58 14-10-2024
Гость (11:45:45 14-10-2024) Деринг видел как по выделенке на Челюскинцев по 4 трамвая в ... Скорость увеличивать не надо - подавят людей. А вот количество трамваев - да, ещё надо делать маленькие интервалы, чтобы ходили чаще.
11:53:59 14-10-2024
Дерингу-то какое дело до трамваев? Он на велике ездит... Да и надо ли, чтобы жители т.н. "новых районов" появлялись в Центре? У них там всё есть: пивнушки, шаурмовни, наклейщики ресниц, опытные бровисты и тату-мастера. Не в театр же им ехать, а ТРЦ, где поесть бутербродов, в Центре нет почти.
12:36:36 14-10-2024
Гость (11:53:59 14-10-2024) Дерингу-то какое дело до трамваев? Он на велике ездит... Да ... Так называемый "центр" к беде своей, находится фактически на краю города, а там вся власть сидит, все госорганы и пр.учреждения. Поневоле приходится посещать и приходится тащиться через весь город. Одним из решений проблемы, было бы, перемещение всех этих учреждений поближе к народу или хотя бы в центр города фактический, равноудаленный отовсюду.
12:54:00 14-10-2024
Гость (12:36:36 14-10-2024) Так называемый "центр" к беде своей, находится фактически н... И часто ли Вы лично пороги гос.учреждений обиваете? Да и что за чреждения, коли всё есть в Госуслугах и МФЦ?*
11:55:16 14-10-2024
Трамвайное полотно не должно идти по середине проезжей части. Как на Попова и на Ленинском. А вот ,как на Южный ехать, вполне нормально. И ни кто никому не мешает. И пробку на т рамвае можно опередить (наземным пассажирам)
11:55:55 14-10-2024
это надо было сделать10 лет назад
12:48:26 14-10-2024
Гость (11:55:55 14-10-2024) это надо было сделать10 лет назад... 20 лет назад!
12:07:13 14-10-2024
Проложить троллейбусную линию по Павловскому из спальных районов в центр намного дешевле и быстрее!!
14:20:15 14-10-2024
Барнаулец (12:07:13 14-10-2024) Проложить троллейбусную линию по Павловскому из спальных рай... идиопатия у вас, инфа сотка
08:24:51 15-10-2024
Барнаулец (12:07:13 14-10-2024) Проложить троллейбусную линию по Павловскому из спальных рай... Троллейбус не панацея. Он точно также стоит в пробке, как и автобус.
13:12:09 14-10-2024
Разгрузить Павловский легко: надо сделать выделенку ТОЛЬКО для ОТ и экстренных служб, за нарушение- драть безжалостно, и, что ещё важнее- ввести ежегодное тестирование ВСЕХ водителей на наличие бараньих мозгов между ушами. И вуаля!
14:45:56 14-10-2024
Гость (13:12:09 14-10-2024) Разгрузить Павловский легко: надо сделать выделенку ТОЛЬКО д... Только вот нет этого ОТ ,ждёшь минут по 40 ,да ещё и мимо едут . Так что пусть машины едут свободно
14:09:47 14-10-2024
А метро-трам слабо построить?
я уже вижу идеальную точку выхода из тоннеля, ленина-северо-западная, пути прямо под землю и в тоннель.
В идеале убрать под землю неудобные линии на анатолия и красноармейском, где вечно пробки.
Вот где жд переезд не далеко от гэлакси нырк под землю и по тонелям в разные ответления.
Один что в бывшее депо вел, другой к выходу перед горой.
И получится интересно, трамваи что будут идти до горы и до центрального парка спускаются под землю и выезжают, те что до анатолия под землей поедут.
На месте стрелки авто-переезд мини мост + атодорога по анатолия в сторону красноармейского а че норм.
Но чую заминусят
15:14:45 14-10-2024
Скоростной трамвай (14:09:47 14-10-2024) А метро-трам слабо построить?я уже вижу идеальную точку ... Мож,огно и так, вот только само место входа-выхода поезда использовать никак нельзя- это будет реально дырка в земле, вместо которой там могла бы располагаться транспортная развязка...
19:12:45 14-10-2024
Ой насмешили , по 2 - 3 вагона цеплять....это было при Советах 2- 3 вагона и через каждые 5 минут ! А метро построите , так через месяц город рухнет под землю, так как качественно строить уже не могут....
19:42:29 14-10-2024
Да...у нас в России столько земли пустует и бау проблема в городе нет земли.ну сразу при стройке новых р-онов делайте широкие дорогипешеходные и велосипедные,закладывайте парки,парковки большие Ан нет слишком жирно народ жить будет.народ должен знать свое место .
21:04:15 15-10-2024
Без соединения путей на Строителей эти трамваи проблему не решат. Хоть весь Индустриальный трамвайными путями заложите, только в центр придется ехать всё равно вокруг через Новый рынок.
15:12:29 19-10-2024
Ребята, стойте. Вы чего? К 2030 году Ждём Илона Маска с летающим такси. И строить ничего не надо. По 100 лямов за полотно-конечно дали....Во вторых когда Дкринг на градсоветы с проектами ходит, он сам понимает что собирается строить? Кто дом на Строителей выпирающий построил? Почему все не сидят за это строение перекрывшее возможность постройки трамвайного полотна? Третье как вы будете расширять Павлик? Спортшколу снесете? Как ЖД мост расширите.... Неосуществимо. Забудьте. Маск реальнее