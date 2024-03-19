Власти Барнаула разрабатывают проект новых трамвайных линий на 74 миллиарда рублей

Речь идет о новых ветках, протяженностью 24,5 км

19 марта 2024, 15:10, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Администрация Барнаула намерена к 2036 году реализовать проект комплексного развития транспортной инфраструктуры города, что подразумевает строительство 24,5 километра трамвайных путей. Проект постановления опубликован на правовом портале мэрии, а его автором стал предприниматель из Казани Айрат Ихсанов. Рассказываем, где, согласно проекту постановлению, в краевой столице потенциально могли бы появиться новая трамвайная ветка.

Итак, где хотят построить трамвайные линии?

Масштабный проект может быть реализован в два этапа. В его составе – мероприятия по развитию дорожной сети, общественного транспорта, пешеходного и велосипедного передвижения и др. Стоимость составляет 75,64 млрд руб. Из этой суммы 71,7 млрд рублей приходится на муниципальный бюджет. В документе указывается, что "объемы и источники финансирования носят расчетный, прогнозный характер и подлежат уточнению в ходе реализации".

Первый этап планируют завершить в 2028 году. В рамках второго этапа реализации программы предлагается построить 24,5 километра новых трамвайных путей. В частности, власти хотят продлить трамвайные пути по проспекту Красноармейскому с дальнейшим выходом их к подземному тоннелю под ж/д вокзалом. Далее трамваи будут двигаться по улице Георгия Исакова и Северо-Западной. Протяженность линии составит 2,7 км.

Власти же Барнаула хотели продлить трамваи до Южного и пустить их по Павловскому тракту. Все в силе?

Да, такие планы до сих пор есть. Согласно данным за 2020 год, на строительство трамвайной линии до Южного необходимо около 1,3 миллиарда рублей. Конечно же, за это время стоимость работ выросла.

Также власти Барнаула уже много лет хотят приступить к строительству линии вдоль Павловского тракта. Однако все будет зависеть от наличие средств на масштабные работы.