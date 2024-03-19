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Власти Барнаула разрабатывают проект новых трамвайных линий на 74 миллиарда рублей

Речь идет о новых ветках, протяженностью 24,5 км

19 марта 2024, 15:10, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле
Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Администрация Барнаула намерена к 2036 году реализовать проект комплексного развития транспортной инфраструктуры города, что подразумевает строительство 24,5 километра трамвайных путей. Проект постановления опубликован на правовом портале мэрии, а его автором стал предприниматель из Казани Айрат Ихсанов. Рассказываем, где, согласно проекту постановлению, в краевой столице потенциально могли бы появиться новая трамвайная ветка.

Итак, где хотят построить трамвайные линии?

Масштабный проект может быть реализован в два этапа. В его составе – мероприятия по развитию дорожной сети, общественного транспорта, пешеходного и велосипедного передвижения и др. Стоимость составляет 75,64 млрд руб. Из этой суммы 71,7 млрд рублей приходится на муниципальный бюджет. В документе указывается, что "объемы и источники финансирования носят расчетный, прогнозный характер и подлежат уточнению в ходе реализации".

Первый этап планируют завершить в 2028 году. В рамках второго этапа реализации программы предлагается построить 24,5 километра новых трамвайных путей. В частности, власти хотят продлить трамвайные пути по проспекту Красноармейскому с дальнейшим выходом их к подземному тоннелю под ж/д вокзалом. Далее трамваи будут двигаться по улице Георгия Исакова и Северо-Западной. Протяженность линии составит 2,7 км.

Власти же Барнаула хотели продлить трамваи до Южного и пустить их по Павловскому тракту. Все в силе?

Да, такие планы до сих пор есть. Согласно данным за 2020 год, на строительство трамвайной линии до Южного необходимо около 1,3 миллиарда рублей. Конечно же, за это время стоимость работ выросла.

Также власти Барнаула уже много лет хотят приступить к строительству линии вдоль Павловского тракта. Однако все будет зависеть от наличие средств на масштабные работы.

Барнаул Дороги общественный транспорт

Комментарии 41

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Гость

15:13:33 19-03-2024

ну и на карте бы нарисовали как все будет

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Гость

15:27:43 19-03-2024

Ничего непонятно, но очень интересно. Если вторым этапом за 8 лет прокладка 24.5 км путей, то что 1ым на 75 ярдов?
Где там трамвай ложить до вокзала? Дома сносить? Или дороги ликвидировать? Входит ли Павловский тракт в эти оба этапа? Или это планы на 2050ый год? И самое главное где они возьмут столько трамваев? Тут на имеющиеся пути ни штук не хватает, ни персонала.

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гость

22:05:37 19-03-2024

Гость (15:27:43 19-03-2024) Ничего непонятно, но очень интересно. Если вторым этапом за ... Это план на 2100 год !

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Гость

15:34:55 19-03-2024

По Исакова 2 мопеда с трудом разъезжаются, куда вы там хотите вструмить рельсы, убогие?

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Чучмек

16:28:14 19-03-2024

Гость (15:34:55 19-03-2024) По Исакова 2 мопеда с трудом разъезжаются, куда вы там хотит... Там центральная аллея есть. Ещё во времена СССР она была зарезервирована под прокладку трамвайного пути. Но сейчас по этому вопросу беспокоиться точно не приходится - в современных условиях дальше разговоров дело точно не зайдёт. Предложенное - не больше чем фантазии в рамках разработки очередного неработоспособного генплана Барнаула ...

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Виктор

11:47:27 20-03-2024

Чучмек (16:28:14 19-03-2024) Там центральная аллея есть. Ещё во времена СССР она была зар... Ну почему же дальше разговора не зайдёт, я думаю Вы не правы. Как минимум до освоения бюджета должно дойти. Выделят млрд 20 на проект, накалякают а потом спишется на нецелесообразность или что-то в этом роде

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Гость

18:50:18 20-03-2024

Гость (15:34:55 19-03-2024) По Исакова 2 мопеда с трудом разъезжаются, куда вы там хотит... Тут сказано до Северо-Западной, а там частный сектор, в основном развалюхи

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Чучмек

15:36:13 19-03-2024

Отдел фантастики находится этажом выше ...

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Гость

15:38:09 19-03-2024

А кто такой Айрат Ихсанов и как он попал на правовой портал мэрии? Я вот тоже много чего хотел бы построить в Барнауле это значит что я тоже могу попасть в портал?

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Гость

15:40:42 19-03-2024

Прям Нью Васюки какие то!

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Гость

15:41:15 19-03-2024

Перед выборами много лет назад нам обещали организовать в Барнауле скоростное трамвайное движение, в итоге все наоборот получилось

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Гость

19:30:31 19-03-2024

Гость (15:41:15 19-03-2024) Перед выборами много лет назад нам обещали организовать в Ба... Зачем тебе скоростное трамвайное движение? Где устраивать гонки? Если трамваи в условиях тесноты и скученности узких улиц начнут гонять, то каждый день будут жертвы. Трамвай совсем не для этого. Вагон бОльшей вместимости, чем автобус и экологичность электротранспорта - вот преимущества. А высокая скорость - это только где нет препятствий, метро под землёй.

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Гость

15:43:17 19-03-2024

Помяните моё слово, что дальше разработки проекта дела не дойдет, и будет он пылится на одной полке вместе с другими проектами которые все равно придется пересчитывать лет через ....-ть.

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Гость

23:01:13 19-03-2024

Гость (15:43:17 19-03-2024) Помяните моё слово, что дальше разработки проекта дела не до... Нам четко конкретно сказали: "Однако все будет зависеть от наличие средств". А со средствами у нас до сих пор наблюдается постоянное наличие отсутствия, как и с профессиональной подготовкой управляющих.

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Гость

15:44:30 19-03-2024

А где проект о модернизации подвижного состава? Без него, имхо, какой смысл.........!?

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Гость

15:51:23 19-03-2024

Коррупционную составляющую вижу я

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Гость

15:52:23 19-03-2024

т.е. тоннель под ж/д вокзалом дорого, а это вот всё нормально?

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Гость

15:55:46 19-03-2024

Давно пора уже этим заняться!

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гость

15:58:57 19-03-2024

Лучше к 2050 году

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Евгений

16:01:20 19-03-2024

Про бумагу и овраги не забывайте!

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Гость

16:16:13 19-03-2024

Зачем трамвай по Исакова? Вы лучше пустите его по направлению от новых микровайонов на Павловском тракте, по нечётнеой стороне Павловского. Оттуда же невозможно уехать сейчас в сторону Центра...

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Жора

16:16:23 19-03-2024

Даёшь больше обещаний!!!

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гость

16:18:32 19-03-2024

зачем эти трамваи? нужно развивать другой общественный транспорт, а не эти трамваи - небольшая авария и вся ветка стоит, а люди ищут, на чем бы уехать на работу или учебу.

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Гость

16:27:40 19-03-2024

Гость (15:52:23 19-03-2024) т.е. тоннель под ж/д вокзалом дорого, а это вот всё нормальн... да ладно вам, что мы 150 млрд на тоннель не найдем

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Людмила

17:33:50 19-03-2024

Ну, очень смешные! Чего только нам не рассказывали... И до Новоалтайска чего-то там, и до Новосибирска скоростную электричку, вот теперь трамвайчик под ж/д путями. Хотя бы уж молчали, не позорились !

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Guest_001

17:35:36 19-03-2024

какой тоннель, пардоньте? у нас трубы-то не могут зарыть так, чтобы не провалилось...

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Гость

17:38:44 19-03-2024

Отличный(очередной) распил денег налогоплательщиков.

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Гость

18:12:17 19-03-2024

Нужно ул. Бабуркина насквозь пробивать, либо от теплого рынка напрямую к трамвайному депо 2. Вот этот транспортный узел АЗА - Галактика тоже разбивать, но там везде стоит частный сектор (вечный) и бесконечные склады. А что насчет обещанной дороги через лес от бывшего ЗСВ до ул. Кутузова?

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Гость

18:17:07 19-03-2024

Особенно позабавило что 71,7 млрд из муниципального бюджета собираются брать)))))

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Кот

18:58:12 19-03-2024

Вы сначала существующие приведите в порядок,а потом говорите о мечтах.

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Гость

20:39:52 19-03-2024

Сделайте подвесные трамваи на монорельсах. Пора движение в два слоя организовывать. За этим реально будущее. Если трамвай на монорельсе реально будет без пробок, им будут пользоваться многие. И дороги разгрузятся и расширятся, если с них убрать традиционные рельсы.

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Гость

21:07:49 19-03-2024

Гость (20:39:52 19-03-2024) Сделайте подвесные трамваи на монорельсах. Пора движение в д... Это вам не Китай

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Гость

22:54:02 19-03-2024

Гость (20:39:52 19-03-2024) Сделайте подвесные трамваи на монорельсах. Пора движение в д... Они обычные опоры не могут поставить прямо, белорусские трамваи не проезжали, а вы подвесные хотите!

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Змей

23:57:57 19-03-2024

Гость (20:39:52 19-03-2024) Сделайте подвесные трамваи на монорельсах. Пора движение в д... Вы что, хотите, чтобы бесконечное количество дтп на путях ушло в прошлое?!

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Гость

21:10:33 19-03-2024

Гость (15:13:33 19-03-2024) ну и на карте бы нарисовали как все будет... для того чтобы участвовать в программе развития электротранспорта и получать денежки или электротранспорт нужен план развития.поэтому карта не пригодится.

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Гостья

21:40:20 19-03-2024

Вроде не 1 апреля сегодня... раньше времени статью в ленту поставили?

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Сергей

22:05:49 19-03-2024

Лучше б просто ничего не говорили только раздражает. Будут новые по итогу хрен дождёшься трамвая. Не кто помню говорил к 20 году каждому кв и минимум от 1т долларов

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Гость

22:22:50 19-03-2024

Даёшь метро к 2300 году !!!

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Гость

05:46:45 20-03-2024

Гость (22:22:50 19-03-2024) Даёшь метро к 2300 году !!!... Даю!!!

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Гость

12:47:19 20-03-2024

Немного не в тему. Какие трамваи и особенно как ездят по Барнаулу, лучше совсем их убрать это убожество. Один шум от них чего стоит, особенно по выходным. Не открою военной тайны,если скажу, что за бугром трамваи бесшумные. У них обрезиненные колеса. Ходят сранья и до глубокой ночи.... Но нам до них,как до Пекина.

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Георгий

17:00:35 20-03-2024

Вы бы сначала подвижной состав в порядок привели, а потом уже новые линии планировали.

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