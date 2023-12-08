Армения и Азербайджан намерены достичь мирного договора
Ереван и Баку договорились об обмене пленными и взаимном доверии
08 декабря 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Администрация президента Азербайджана и аппарат премьер-министра Армении опубликовали совместное заявление об укреплении доверия и обмене пленными.
Как пишет РИА Новости, Баку пообещал освободить 32 армянских военнослужащих, а Ереван – двух азербайджанских.
Стороны подтвердили намерение достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности, а также призвали международное сообщество поддержать их усилия для установления взаимного доверия и позитивного воздействия на весь Южно-Кавказский регион.
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