Нагорный Карабах перестанет существовать в 2024 году
Соответствующий указ подписал глава непризнанной республики
28 сентября 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава непризнанной Республики Нагорный Карабах подписал указ о прекращении ее существования. Документ опубликовали официальные власти региона.
В тексте сказано, что решение принято в связи со сложившейся военно-политической обстановкой и направлено на сохранение человеческих жизней.
С 1 января 2024 года республика перестанет существовать, а все ее государственные органы будут распущены. Жители Нагорного Карабаха смогут сами решать, становиться ли им гражданами Азербайджана.
Советник президента непризнанной республики Давид Бабаян сдался властям Азербайджана.
14:17:59 28-09-2023
И стоило было столько народу поубивать, что бы сесть и договориться ???
14:30:32 28-09-2023
Гость (14:17:59 28-09-2023) И стоило было столько народу поубивать, что бы сесть и догов... Это вы сейчас только про Карабах?
15:13:27 28-09-2023
Это реально про всех. Договориться выгодней. Но Карабах начал договариваться только после того как проиграл войну
15:37:58 28-09-2023
Жители Нагорного Карабаха смогут сами решать, становиться ли им гражданами Азербайджана. - а почему только Азербайджана, может они захотят в Монголию например войти.
15:41:13 28-09-2023
Гость (15:37:58 28-09-2023) Жители Нагорного Карабаха смогут сами решать, становиться ли... А что сами жители Карабаха хотят, вот интересно...
23:25:55 28-09-2023
Гость (15:37:58 28-09-2023) Жители Нагорного Карабаха смогут сами решать, становиться ли... А во времена СССР жители Карабаха кем были? Те же армяне и азербайджанцы. Просто выгодно сейчас разыгрывать национальную карту. К примеру, как у нас поднимут тему объединения с Горного и Алтайского края, так сразу местные нацики и чиновники, которые боятся потерять кормушку - сразу выть начинают.
15:42:15 28-09-2023
Как я понимаю, для России лучше, чтобы они стали гражданами Азербайджана, нежели Армении. Так как Армения дружит с НАТО.
15:52:09 28-09-2023
Гость (15:42:15 28-09-2023) Как я понимаю, для России лучше, чтобы они стали гражданами ... а напомните. лучший друг Азербайджана (кстати как и нашего стерха) - Турция, в какой военный альянс входит?
17:25:14 28-09-2023
Гость (15:52:09 28-09-2023) а напомните. лучший друг Азербайджана (кстати как и нашего с... Мало ли куда Турция входит. Но влияние на Азербайджан через Турцию у НАТО куда меньше, чем напрямую через Армению.
19:08:38 28-09-2023
Гость (17:25:14 28-09-2023) Мало ли куда Турция входит с украиной такая логика почему не сработала