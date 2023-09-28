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Нагорный Карабах перестанет существовать в 2024 году

Соответствующий указ подписал глава непризнанной республики

28 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава непризнанной Республики Нагорный Карабах подписал указ о прекращении ее существования. Документ опубликовали официальные власти региона.

В тексте сказано, что решение принято в связи со сложившейся военно-политической обстановкой и направлено на сохранение человеческих жизней.

С 1 января 2024 года республика перестанет существовать, а все ее государственные органы будут распущены. Жители Нагорного Карабаха смогут сами решать, становиться ли им гражданами Азербайджана. 

Советник президента непризнанной республики Давид Бабаян сдался властям Азербайджана. 

Политика

Комментарии 10

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Гость

14:17:59 28-09-2023

И стоило было столько народу поубивать, что бы сесть и договориться ???

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Гость

14:30:32 28-09-2023

Гость (14:17:59 28-09-2023) И стоило было столько народу поубивать, что бы сесть и догов... Это вы сейчас только про Карабах?

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Гость

15:13:27 28-09-2023

Это реально про всех. Договориться выгодней. Но Карабах начал договариваться только после того как проиграл войну

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Гость

15:37:58 28-09-2023

Жители Нагорного Карабаха смогут сами решать, становиться ли им гражданами Азербайджана. - а почему только Азербайджана, может они захотят в Монголию например войти.

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Гость

15:41:13 28-09-2023

Гость (15:37:58 28-09-2023) Жители Нагорного Карабаха смогут сами решать, становиться ли... А что сами жители Карабаха хотят, вот интересно...

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Гость

23:25:55 28-09-2023

Гость (15:37:58 28-09-2023) Жители Нагорного Карабаха смогут сами решать, становиться ли... А во времена СССР жители Карабаха кем были? Те же армяне и азербайджанцы. Просто выгодно сейчас разыгрывать национальную карту. К примеру, как у нас поднимут тему объединения с Горного и Алтайского края, так сразу местные нацики и чиновники, которые боятся потерять кормушку - сразу выть начинают.

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Гость

15:42:15 28-09-2023

Как я понимаю, для России лучше, чтобы они стали гражданами Азербайджана, нежели Армении. Так как Армения дружит с НАТО.

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Гость

15:52:09 28-09-2023

Гость (15:42:15 28-09-2023) Как я понимаю, для России лучше, чтобы они стали гражданами ... а напомните. лучший друг Азербайджана (кстати как и нашего стерха) - Турция, в какой военный альянс входит?

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Гость

17:25:14 28-09-2023

Гость (15:52:09 28-09-2023) а напомните. лучший друг Азербайджана (кстати как и нашего с... Мало ли куда Турция входит. Но влияние на Азербайджан через Турцию у НАТО куда меньше, чем напрямую через Армению.

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Гость

19:08:38 28-09-2023

Гость (17:25:14 28-09-2023) Мало ли куда Турция входит с украиной такая логика почему не сработала

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