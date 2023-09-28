Нагорный Карабах перестанет существовать в 2024 году

Соответствующий указ подписал глава непризнанной республики

28 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава непризнанной Республики Нагорный Карабах подписал указ о прекращении ее существования. Документ опубликовали официальные власти региона.

В тексте сказано, что решение принято в связи со сложившейся военно-политической обстановкой и направлено на сохранение человеческих жизней.

С 1 января 2024 года республика перестанет существовать, а все ее государственные органы будут распущены. Жители Нагорного Карабаха смогут сами решать, становиться ли им гражданами Азербайджана.

Советник президента непризнанной республики Давид Бабаян сдался властям Азербайджана.