Армения потратит больше двух миллиардов на концерт Snoop Dogg

Власти страны объяснили такое решение популярностью рэпера и его уникальной программой

12 августа 2023, 09:42, ИА Амител

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Правительство Армении выделит больше двух миллионов драмов (свыше шести миллионов долларов) на проведение в Ереване концерта рэпера Snoop Dogg. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие станет частью программы "Армянские гастроли мировой звезды", который реализует компания "Допинг Спейс". Концерт пройдет на стадионе "Раздан".

В документе, подготовленном армянскими властями, сказано, что выбор артиста обусловлен не только его популярностью, но и уникальной программой.