Армения потратит больше двух миллиардов на концерт Snoop Dogg
Власти страны объяснили такое решение популярностью рэпера и его уникальной программой
12 августа 2023, 09:42, ИА Амител
Кадр из видео
Правительство Армении выделит больше двух миллионов драмов (свыше шести миллионов долларов) на проведение в Ереване концерта рэпера Snoop Dogg. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие станет частью программы "Армянские гастроли мировой звезды", который реализует компания "Допинг Спейс". Концерт пройдет на стадионе "Раздан".
В документе, подготовленном армянскими властями, сказано, что выбор артиста обусловлен не только его популярностью, но и уникальной программой.
09:46:27 12-08-2023
Потратят 6 миллионов долларов и пару килограмм шишек)
11:36:05 12-08-2023
Азербайджанский репер ?
12:26:47 12-08-2023
В тексте статьи- уже 2 миллиона драм, что соответствует 6 тыс. долларам.