НОВОСТИКультура

Армения потратит больше двух миллиардов на концерт Snoop Dogg

Власти страны объяснили такое решение популярностью рэпера и его уникальной программой

12 августа 2023, 09:42, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Правительство Армении выделит больше двух миллионов драмов (свыше шести миллионов долларов) на проведение в Ереване концерта рэпера Snoop Dogg. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие станет частью программы "Армянские гастроли мировой звезды", который реализует компания "Допинг Спейс". Концерт пройдет на стадионе "Раздан".

В документе, подготовленном армянскими властями, сказано, что выбор артиста обусловлен не только его популярностью, но и уникальной программой. 

культура

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:46:27 12-08-2023

Потратят 6 миллионов долларов и пару килограмм шишек)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:05 12-08-2023

Азербайджанский репер ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Д.М.

12:26:47 12-08-2023

В тексте статьи- уже 2 миллиона драм, что соответствует 6 тыс. долларам.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров