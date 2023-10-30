Армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии
Он стал ответом на воскресный обстрел с территории страны
30 октября 2023, 08:45, ИА Амител
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии в ответ на обстрелы по стране. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, пишет РИА Новости.
Ранее армия Израиля заявляла, что зафиксировала обстрел со стороны Сирии. В ответ на это самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на территории страны.
7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось в Израиль. В ответ на обстрелы ЦАХАЛ начала удары по территории сектора Газа, также полностью блокировала его.
По недавним данным постпреда РФ при ООН Василия Небензи, заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей. В ХАМАС также обещали проверить информацию о плененных лицах с двойным гражданством и отпустить их.
08:52:12 30-10-2023
Все это иллюзия войны. Амеры придавили евреев и запретили им наземную войну. Я честно говоря не понимаю почему евреи согласились, но как есть и есть. Хотя нет. Понимаю. Бабки. Но не те что на лавочках сидят. Бабло побеждает все, даже желание мести.
09:47:23 30-10-2023
Гость (08:52:12 30-10-2023) Все это иллюзия войны. Амеры придавили евреев и запретили им... запретили им наземную войну --- наземная война уже вторую неделю идет. Они не заходят большой армией, потому что боятся потерь, а спецназ забегает, кого-нибудь убивает и убегает. Под прикрытием с воздуха. И так уже две недели
08:59:17 30-10-2023
Новый (небесный) Иерусалим! 5 бывших областей побережья Украины! И наша ПВО в Крыму как зонтик безопасности... Найдите высказывания Игоря Гекко (Бер-кутт)
12:36:31 30-10-2023
Гость (08:59:17 30-10-2023) Новый (небесный) Иерусалим! 5 бывших областей побережья Укра... чё минусуете?! боитесь правды!? а она всё равно настанет! пока вы в неё не поверите... и не...
09:42:00 30-10-2023
Второй фронт открыли. Еще Ливан третий. Вот это мощь, на три фронта воюют. Еще четвертый с Ираном угрожают открыть. Мощные евреи