Армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии

Он стал ответом на воскресный обстрел с территории страны

30 октября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: ТАСС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии в ответ на обстрелы по стране. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, пишет РИА Новости.

Ранее армия Израиля заявляла, что зафиксировала обстрел со стороны Сирии. В ответ на это самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на территории страны.

7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось в Израиль. В ответ на обстрелы ЦАХАЛ начала удары по территории сектора Газа, также полностью блокировала его.

По недавним данным постпреда РФ при ООН Василия Небензи, заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей. В ХАМАС также обещали проверить информацию о плененных лицах с двойным гражданством и отпустить их.