Около тысячи россиян стали заложниками блокады сектора Газа, заявил Небензя
По его словам, Москва призывает Израиль прекратить огонь
19 октября 2023, 07:31, ИА Амител
Заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
По его словам, Москва требует провести объективное расследование удара по больнице "Аль-Ахли" и наказать виновных, а также призывает Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ, как можно скорее прекратить огонь и открыть гумкоридоры.
Напомним, удал по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа был нанесен 17 октября. По данным телеканала Al Arabiya, в результате взрыва погибли по меньшей мере 500 человек.
Откуда был нанесен удар и кто именно атаковал медучреждение, пока не установлено. Стороны конфликта – Израиль и палестинское движение ХАМАС – обвиняют в этом друг друга.
По данным на 14 октября, число погибших в Израиле россиян после атаки ХАМАС составляло 16 человек. В российском посольстве в Израиле тогда также отмечали, что еще восемь россиян числятся пропавшими и как минимум один человек, также имеющий гражданство Израиля, находится в списке заложников ХАМАС.
08:23:45 19-10-2023
Наверное они все граждане Израиля
11:10:57 19-10-2023
Гость (08:23:45 19-10-2023) Наверное они все граждане Израиля... В статье же написано, НА ТЕРРИТОРИИ ГАЗЫ, как вы читаете тексты, на территории Газы тоже проживают и бывшие граждане России, и граждане России.
11:40:55 19-10-2023
Гость (11:10:57 19-10-2023) В статье же написано, НА ТЕРРИТОРИИ ГАЗЫ, как вы читаете тек... Кто-то уже минусанул, вы что не в курсе, что наши девушки выходят замуж за арабов, палестинцев.
11:48:31 19-10-2023
Гость (11:10:57 19-10-2023) В статье же написано, НА ТЕРРИТОРИИ ГАЗЫ, как вы читаете тек... Если не ошибаюсь, нет государства Палестина, они скорее всего граждане Израиля. Или граждане России, которые считают что лучше жить в Палестине
13:23:03 19-10-2023
Гость (11:48:31 19-10-2023) Если не ошибаюсь, нет государства Палестина, они скорее всег... Опять у вас проблемы с усвоением текста, где вы у меня прочитали про палестинское государство, зачем вы мне пишите, что его не существует, я где-то написала, что оно существует, и с чего вы решили, что граждане Газы изралитяне, перестаньте обнажать свою глупость.
09:10:59 19-10-2023
Пофиг. там всякие Алкины, макароновичи и им подобные менееизвестные крысы.
22:19:42 27-10-2023
Гость (09:10:59 19-10-2023) Пофиг. там всякие Алкины, макароновичи и им подобные менееиз... пугачева на Кипре в своей квартире уже неделю. а галкин* укатил по европе в турне отчего-то. хотя так просился в армию израиля. теперь у него крутая еврейская отмазка " эх, если-бы не гастроли!!! я бы тогоэтого" вояка вшивый
10:04:45 19-10-2023
Наверное всё же полуроссиян? У них же другое гражданство есть?
12:08:00 19-10-2023
Запретить двойное гражданство и перестать переживать.
12:59:27 19-10-2023
Пофиг на них, это сбежавшие крысы
23:06:19 19-10-2023
Быстрее всего евреи со вторым гражданством израиля. Надо мужественно переносить тяготы со своей исторической родиной. А не так что объявили СВО бежим в израиль но не на фронт в окопы. Пуганули в израиле теперь вспомнили матушку Россию забери нас.