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Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе

Очевидцы отметили, что у актёра не было шансов остановиться и предотвратить столкновение

07 февраля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unspalsh.com
Фото: unspalsh.com

Арнольд Шварценеггер попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники.

Актёр ехал на небольшой скорости, но перед ним неожиданно выехала велосипедистка. Остановить автомобиль не получилось.

Пострадавшую доставили в больницу. Серьёзных травм она не получила. В момент столкновения девушка была трезва.

Шварценеггер в аварии не виноват. Правоохранители отмечают, что он не мог избежать столкновения.

 

Комментарии 3

  • Совсем велосипедисты озверели!
    07 февраля, Гость   Ответить
  • О трезвости шварценнера не сказано ни слова.Видимо был пьян в стельку,поэтому и двигался как черепаха.Невиноуватый он...Выгораживают как бывшего представителя власти.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Почему сбил? Велосипедистка влетела в Терминатора, никто не пострадал.
    07 февраля, Гость   Ответить
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