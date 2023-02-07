Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе
Очевидцы отметили, что у актёра не было шансов остановиться и предотвратить столкновение
07 февраля 2023, 09:05, ИА Амител
Фото: unspalsh.com
Арнольд Шварценеггер попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники.
Актёр ехал на небольшой скорости, но перед ним неожиданно выехала велосипедистка. Остановить автомобиль не получилось.
Пострадавшую доставили в больницу. Серьёзных травм она не получила. В момент столкновения девушка была трезва.
Шварценеггер в аварии не виноват. Правоохранители отмечают, что он не мог избежать столкновения.
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