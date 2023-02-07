Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе

Очевидцы отметили, что у актёра не было шансов остановиться и предотвратить столкновение

07 февраля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unspalsh.com

Арнольд Шварценеггер попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники.

Актёр ехал на небольшой скорости, но перед ним неожиданно выехала велосипедистка. Остановить автомобиль не получилось.

Пострадавшую доставили в больницу. Серьёзных травм она не получила. В момент столкновения девушка была трезва.

Шварценеггер в аварии не виноват. Правоохранители отмечают, что он не мог избежать столкновения.