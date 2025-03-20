Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной по футболу

Он превзошел рекорд Александра Кержакова на 43-й минуте товарищеского матча против сборной Гренады

20 марта 2025, 08:02, ИА Амител

Артем Дзюба / Фото: Александр Щербак / ТАСС

Футболист Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. На 43-й минуте товарищеского матча против сборной Гренады он превзошел рекорд Александра Кержакова. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч против сборной Гренады прошел 19 марта в Москве, на стадионе имени Льва Яшина. После гола Дзюбы счет стал 3:0 в пользу нашей команды. Для футболиста этот мяч стал 31-м в составе сборной России. Он на один гол оторвался от Кержакова.

"Ранее Дзюба побил другой бомбардирский рекорд Кержакова – по голам за карьеру для российских футболистов. На счету Дзюбы на данный момент 236 мячей в карьере, у Кержакова – 233", – уточняет агентство.

Товарищеский матч сборной России против Гренады завершился со счетом 5:0. Всего российская сборная выиграла семь матчей подряд с общим счетом 39:0.

За сборную России Артем Дзюба дебютировал в ноябре 2011 года. Рекордный 31-й мяч он забил в 56-м матче за национальную команду. В данный момент Дзюба играет за тольяттинский "Акрон" в Российской премьер-лиге.