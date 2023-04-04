Артем Усс добровольно явился к следователю в России
Ему заменили меру пресечения — с ареста на подписку о невыезде
04 апреля 2023, 22:47, ИА Амител
Заочно арестованный сын красноярского губернатора Артём Усс добровольно явился в следственный департамент МВД. Как сообщает РИА Новости, следователь изменил ему меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.
Напомним, что Усс был задержан 17 октября прошлого года в аэропорту Милана Мальпенса. Российский суд также объявлял Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия потребовала его выдачи.
21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса-младшего в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Он сбежал, а 4 апреля стало известно, что предприниматель уже находится в России.
07:22:42 05-04-2023
Не захотел в США сидеть, решил, что лучше в России. Наслушался пропаганды про американскую тюрьму
08:33:40 05-04-2023
Так вот как выглядят те самые "свои" , которых "не сдаем". Сын знатного феодала с "золотой ложкой во рту"...
08:46:54 05-04-2023
Не попадёт он под американский суд,самый справедливый суд в мире...
09:26:10 05-04-2023
Сын знатного феодала с "золотой ложкой во рту".. - зависть - смертный грех.
09:56:00 05-04-2023
Ловко нашего шпиона вернули на Родину. Просто блестяще! Да и сам парень не промах, смелый.