Бежавший из-под домашнего ареста сын красноярского губернатора находится в России

Артём Усс признался, что решился на побег, поскольку не верил в объективность суда

04 апреля 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: страница Артёма Усса в соцсетях

Сын красноярского губернатора Александра Усса, Артём, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Об этом он сам рассказал РИА Новости.

"Я – в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надёжные люди. Спасибо им", – сказал Артём Усс.

По его словам, итальянский суд, на объективность которого он надеялся, продемонстрировал политическую ангажированность. Он готов "прогнуться" под давлением США.

Сам губернатор Красноярского края уже подтвердил, что его сын находится в России. Как сообщает Telegram-канал Baza, он уже связывался с ним.

Напомним, что 21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса-младшего в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Сейчас ожидается рассмотрение апелляции в Кассационном суде Италии.

Усс был задержан 17 октября прошлого года в аэропорту Милана Мальпенса. Российский суд также объявлял Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия потребовала его выдачи.