Артемий Лебедев пожаловался, что в России не знают современных учёных
По его словам, даже в сталинские времена, как указал он, существовало множество "имён-брендов"
14 апреля 2023, 17:45, ИА Амител
Дизайнер Артемий Лебедев в своём обзоре новостей пожаловался на то, что россияне не знают имён современных инженеров и конструкторов. Ролик он опубликовал в Rutube.
"Это вообще в принципе очень большая тема, которая меня волнует, что у нас в стране как-то принято быть серыми мышками, если ты занимаешься хотя бы чем-нибудь важным", – сказал Лебедев.
Он добавил, что даже в сталинские времена, как указал он, существовало множество "имён-брендов". Сейчас же, по его словам, всё делается какими-то "тенями".
Лебедев выразил надежду на то, что в будущем в России будет уделяться больше внимания достижениям учёных.
17:59:14 14-04-2023
Люди не знают имен современных ученых потому, что у российских современных ученых нет сколько-нибудь полезных крупных достижений в науке и в технике
18:02:47 14-04-2023
Либералы стали либерастами а интеллигенция исчезла. Сейчас у нас "выше голов находится зад". Послушайте песню 1990 года Nautilus Pompilius — Скованные одной цепью. За 33 года не потеряла актуальности.