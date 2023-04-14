Артемий Лебедев пожаловался, что в России не знают современных учёных

По его словам, даже в сталинские времена, как указал он, существовало множество "имён-брендов"

14 апреля 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дизайнер Артемий Лебедев в своём обзоре новостей пожаловался на то, что россияне не знают имён современных инженеров и конструкторов. Ролик он опубликовал в Rutube.

"Это вообще в принципе очень большая тема, которая меня волнует, что у нас в стране как-то принято быть серыми мышками, если ты занимаешься хотя бы чем-нибудь важным", – сказал Лебедев.

Он добавил, что даже в сталинские времена, как указал он, существовало множество "имён-брендов". Сейчас же, по его словам, всё делается какими-то "тенями".

Лебедев выразил надежду на то, что в будущем в России будет уделяться больше внимания достижениям учёных.