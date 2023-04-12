Миронов предложил правительству отменить подоходный налог для некоторых учителей

С инициативой лидер СРЗП обратился к Михаилу Мишустину

12 апреля 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Руководитель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину освободить учителей дефицитных направлений от уплаты НДФЛ. Об этом пишет ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность освобождения от уплаты НДФЛ с заработной платы учителей и иных педагогических работников системы общего среднего образования тех специальностей, в отношении которых в настоящий момент сложился кадровый дефицит", – говорится в письме депутата.

Также Миронов предложил освободить от уплаты НДФЛ педагогов, которые трудятся в новых российских регионах.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил не облагать налогом надбавки педагогам за классное руководство.