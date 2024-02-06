Артезианский водозабор за 154 млн рублей работает в микрорайоне Спутник
Его запустили в рамках федерального проекта "Чистая вода"
06 февраля 2024, 09:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/788515
Артезианский водозабор в микрорайоне Спутник запустили в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Работы провели в рамках федерального проекта "Чистая вода". Контракт на 154,2 млн рублей заключили между комитетом по энергоресурсам и газификации города Барнаула и ООО СМК "ВиКС".
Сейчас все монтажно-строительные работы подрядчик выполнил.
Водозабор по улице Декоративной, 51г, запустили в 2023 году.
09:13:19 06-02-2024
красивое фото