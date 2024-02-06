Артезианский водозабор за 154 млн рублей работает в микрорайоне Спутник

Его запустили в рамках федерального проекта "Чистая вода"

06 февраля 2024, 09:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/788515

Артезианский водозабор в микрорайоне Спутник запустили в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Работы провели в рамках федерального проекта "Чистая вода". Контракт на 154,2 млн рублей заключили между комитетом по энергоресурсам и газификации города Барнаула и ООО СМК "ВиКС".

Сейчас все монтажно-строительные работы подрядчик выполнил.

Водозабор по улице Декоративной, 51г, запустили в 2023 году.