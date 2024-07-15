Артист цирка сорвался с каната и умер в Ростове-на-Дону

Врачи не смогли спасти мужчину

15 июля 2024, 17:40, ИА Амител

Артист цирка Демидовых умер после происшествия на выступлении в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Don Mash.

Уроженец Колумбии Сиксто Октавио Чаварно давно работал в цирке и был одной из главных звезд. Сам он говорил, что больше всего в работе нравится получать адреналин.

Во время выступления мужчина сорвался с каната и упал на манеж. С места происшествия его госпитализировали. Врачи не смогли спасти 44-летнего артиста.