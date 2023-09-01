Упавшая с высоты во время выступления в Барнауле акробатка находится в реанимации
Девушка пребывает в сознании и самостоятельно дышит
01 сентября 2023, 16:17, ИА Амител
В Минздраве рассказали о состоянии акробатки, которая сорвалась с высоты во время выступления в цирке в Барнауле. Как сообщает "КП-Барнаул", сейчас она находится в реанимации в стабильном тяжелом состоянии, однако пребывает в сознании и самостоятельно дышит.
Как отметила зампред Федерации по воздушной атлетике и пилонного спорта Алтайского края Ксения Ильющенко, во время представления произошел несчастный случай, от которого в цирке не застрахован никто.
"Я сама не была на выступлении, увидела видео потом в сетях. Мария делала крутку и что-то пошло не так, может равновесие потеряла", — заявила она.
Напомним, что инцидент произошел вечером в четверг, 31 августа, во время выступления в цирке "Крокус". Девушка не смогла удержаться на ленте, рассказывали очевидцы. Ей потребовалась экстренная госпитализация.
К ситуации уже подключились прокуратура и следственный комитет. Они проводят проверку обстоятельств происшествия.
16:30:44 01-09-2023
А зачем вчера написали, что перелом руки и сотрясение? Это никак не реанимация.
16:51:09 01-09-2023
Мы как раз были в цирке на этом злополучном выступлении((( ПО ощущениям, там тяжелая травма головы, дай бог чтобы ходить могла в будущем
18:03:32 01-09-2023
упала, как куль, на высоте сплохело уже, похоже
18:39:07 01-09-2023
"во время представления произошел несчастный случай, от которого в цирке не застрахован никто." - простите, а страховка тросом на что?