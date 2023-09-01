Упавшая с высоты во время выступления в Барнауле акробатка находится в реанимации

Девушка пребывает в сознании и самостоятельно дышит

01 сентября 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: Barnaul22

В Минздраве рассказали о состоянии акробатки, которая сорвалась с высоты во время выступления в цирке в Барнауле. Как сообщает "КП-Барнаул", сейчас она находится в реанимации в стабильном тяжелом состоянии, однако пребывает в сознании и самостоятельно дышит.

Как отметила зампред Федерации по воздушной атлетике и пилонного спорта Алтайского края Ксения Ильющенко, во время представления произошел несчастный случай, от которого в цирке не застрахован никто.

"Я сама не была на выступлении, увидела видео потом в сетях. Мария делала крутку и что-то пошло не так, может равновесие потеряла", — заявила она.

Напомним, что инцидент произошел вечером в четверг, 31 августа, во время выступления в цирке "Крокус". Девушка не смогла удержаться на ленте, рассказывали очевидцы. Ей потребовалась экстренная госпитализация.

К ситуации уже подключились прокуратура и следственный комитет. Они проводят проверку обстоятельств происшествия.