Артисты "Алтая" переживают из-за полета над Бермудским треугольником по пути на Кубу
Ансамбль впервые выступит с гастролями в этой латинской стране
10 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
Дни духовной культуры России впервые пройдут в Республике Куба с 11 по 16 ноября 2024 года. В них примет участие и Государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай" им. А. Ф. Березикова. В составе делегации ансамбля, которая летит на Кубу, – 22 человека, часть танцевальной труппы и четыре вокалиста. Коллективу предстоит самый длинный перелет в их гастрольной жизни: 14-часовой рейс Москва – Гавана, часть пути которого пройдет над Бермудским треугольником. Как сообщает журналист в репортаже на "Катуни 24", многие артисты переживают, из-за того что будут пролетать над загадочными и мистическими Бермудами.
Что покажут артисты в рамках гастролей?
"Мы уже давно сотрудничаем с Росконцертом по линии Министерства культуры, нас знают по всей стране, и вот теперь мы удостоены чести быть включенными в состав этой делегации. В рамках образовательной программы 13 и 14 ноября мы дадим два мастер-класса по русскому народному танцу в Институте изящных искусств Гаваны и национальном фольклорном центре в одном из городов", – приводит региональный Минкульт слова директора и художественного руководителя ансамбля Елены Березиковой.
Кроме мастер-классов, ансамбль "Алтай" в течение двух дней представит на сцене Национального театра Кубы (Teatro Nacional de Cuba) программу из двух отделений. В первом покажет балет "Рахманинов" на музыку второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова. Второе отделение – концертная программа "Мы – сибиряки", в которой собраны разные по жанру и направленности яркие вокальные и хореографические номера, демонстрирующие разнообразие народной культуры Алтайского края. Кроме этого, кубинскому зрителю продемонстрируют яркие видеозарисовки с уникальной природой Алтайского края.
Чем известен Бермудский треугольник?
Он находится в Атлантическом океане и занимает около 140 тыс. кв. миль. Территория треугольника расположена между Пуэрто-Рико, Майами и Бермудскими островами. Это восточное направление от побережья Флориды.
С местом связано множество загадок. Там произошло немало исчезновений, среди которых знаменитый случай со звеном 19 в 1945 году, когда группа из пяти бомбардировщиков исчезла во время учений. При этом многие ученые и исследователи утверждают, что количество случаев исчезновения в Бермудском треугольнике не превышает таковое в других активных морских регионах, и что многие из них могут быть объяснены обычными причинами.
07:13:09 10-11-2024
Пусть паравозом едут
Если боятся летать
11:19:33 10-11-2024
Все будет хорошо! А "алтайцев" Куба встретит на концертах с восторгом!!! Смотрел вас, уверен, вы достойно представите наш край и Россию!
11:49:55 10-11-2024
Большие самолеты не летают над бермудским треугольником это ложь!!!
15:21:45 10-11-2024
Гость (11:49:55 10-11-2024) Большие самолеты не летают над бермудским треугольником это ... Да ладно. А в Майами закрыли аэропорт?
12:16:24 10-11-2024
Там много народу летает и ничо...
12:17:52 10-11-2024
"Треугольник будет выпит, будь он параллелепипед... " (С) В. Высоцкий.
13:58:41 10-11-2024
каждому по стакану Грога с водкой - и в путь
22:47:32 10-11-2024
им зачем туда? поспелиха, барнальский арбат ждут своих звезд. А на Кубе - там плохо. Много злобных канадцев. Нет света и выбора сыров, к тому же, и много попрошаек. Еще и Бермудский треугольник этот...ну его. Пойте дома. Здесь тихо и холодно. Все как нам нравится
Перелет, кстати, над Исландией - очень красиво...ой, вслух, да? (рука-лицо)
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ страшно все
23:38:04 10-11-2024
Странный маршрут
09:12:36 11-11-2024
а че не на пароходе то едут. И страшнее и долше бухатиь можно
10:00:25 11-11-2024
Давно уже было доказано, что ничего особо оригинального там не делается, а придумали эту байку, чтобы скрыть тупость военного начальства, угробившего звено торпедоносцев, приказав им лететь по неверному маршруту вместо аэродрома в сторону океана.
10:43:27 11-11-2024
покатушки по тропическим островам это хорошо, но когда будет достроен художественный музей?