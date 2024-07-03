Впервые в Шукшинском фестивале в 2024 году будет программа анимационного кино

03 июля 2024, 08:35, Антон Дегтярев

Одна из наград и значки Шукшинского кинофестиваля 2024 / Фото: amic.ru

Шукшинский кинофестиваль пройдет в Алтайском крае уже совсем скоро – с 23 по 27 июля. В этом году он будет приурочен к 95-летию писателя Василия Шукшина. Традиционно запланированы встречи с известными писателями и актерами, выставки, концерты, показ фильмов, народные гулянья и так далее. Подробно о том, каким будет фестиваль в этом году, кто на него приедет и какие киноленты покажут зрителям, рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции 2 июля.

Где будет открытие фестиваля?

Торжественное открытие Всероссийского шукшинского кинофестиваля состоится 23 июля в алтайском театре драмы. Проведет церемонию сын режиссера Карена Шахназарова Иван Шахназаров. Сейчас билетов на мероприятие уже нет, сказала Безрукова. Однако посмотреть трансляцию можно на экранах на площади Сахарова. Традиционно открытие начнется с красной дорожки, по которой пройдут гости фестиваля.

Выставки

К открытию Шукшинского кинофестиваля подготовят две выставки. Первую организует ГМИЛИКА. Он поставит рядом с театром арт-объекты с цитатами Шукшина, с которыми можно будет сфотографироваться. Внутри театра также откроется выставка "Шукшин и Мосфильм". Для нее взяли фотографии в том числе и на самом "Мосфильме".

"На открытие фестиваля и в дальнейшем на всех показах в театре драмы эта выставка будет работать. Те, кто не успеет ее посмотреть летом, у нас осенью будет Шукшинский театральный фестиваль, на котором она тоже будет работать, и потом до новогодней кампании выставка продолжит находиться в театре драмы. То есть в течение всего Шукшинского года она будет действовать", – пояснила Безрукова.

Также в последний день фестиваля, 27 июля, в конференц-зале Всероссийского музея-заповедника Шукшина откроется выставка "Энергичный человек", посвященная 50-летию первой постановки пьесы "Энергичные люди" на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Шукшинский фестиваль / Фото: amic.ru

Спецпоказы и фильм-открытие

Частью фестиваля станут два крупных спецпоказа. Первый состоится за день до официального начала Шукшинского кинофестиваля, 22 июля, в кинотеатре "Мир". Там покажут фильм-альманах "Куча", который в рамках киношколы впервые снимался в Барнауле. На премьеру пригласят команду, участвовавшую в съемках.

"Премьера киноальманаха "Куча" – это специальное событие. Помните эту нашумевшую историю, когда у нас тут сумасшедшая банда занималась съемкой пяти "коротких метров" в составе альманаха? Этот проект осуществил постпродакшен ускоренными темпами, задача была все-таки показать его на Шукшинском кинофестивале. Это первый опыт подобной кинолаборатории, реализованный в Барнауле с реальными съемками", – пояснила министр.

По словам Безруковой, за основу фильма взята реальная "журналистская история", а именно сюжет "Катуни-24" о том, как житель частного дома протестовал против строительства многоэтажки рядом.

"Он был недоволен тем, что ходят через его территорию. Мужчина разозлился и по-простецки, по-деревенски привез на машине большую кучу песка и вывалил так, чтобы строители не ходили мимо его дома. По этому поводу разгорелся конфликт. История показалась интересной. По ее мотивам написали три истории, они будут в фильме. И еще там будут две другие истории", – рассказала Елена Безрукова.

Второй спецпоказ запланирован на 23 июля. В этот день покажут фильм-открытие Шукшинского кинофестиваля под названием "Смотри на меня", его снял режиссер Владимир Грамматиков по сценарию Андрея Кончаловского. Эта картина выйдет в кино только осенью 2024 года, и в Барнауле состоится, по сути, всероссийская премьера ленты, подчеркнула Елена Безрукова. Причем она планируется с участием съемочной группы и актерского состава фильма.

"Это история о женщине, она бывшая оперная певица, многодетная мама. Идет 1948 год, и она уже год не получает никаких вестей о судьбе мужа. Женщина едет из Свердловска в столицу. Это путешествие с четырьмя детьми. Там тревоги, переживания за судьбу страны. Те, кто был на единственном закрытом показе этого фильма, говорят, что это шедевр. Нам дали право на один показ, и такой показ в рамках фильма-открытия состоится в Барнауле. Можно сказать, что российская премьера, по большому счету, будет у нас на Шукшинском фестивале. Его покажут здесь, и только потом будут прокатывать по главным фестивалям", – отметила Елена Безрукова.

При этом сама министр еще не смотрела ни один из двух фильмов, а поэтому тоже будет в зале.

Съемки фильма "Куча" в Барнауле / Фото: amic.ru

Деловая программа

Деловая программа фестиваля тоже пройдет еще до официального открытия: с 20 по 22 июля. Елена Безрукова отметила, что они специально проводят ее раньше, потому что совместить деловую программу с фестивальной было бы очень сложно, ведь в основные дни все расписано по часам.

На деловую программу уже открыта регистрация, и спикеры анонсированы, отметила Елена Безрукова. Тема программы будет узкой, подчеркнула министр культуры.

"Использование в киноиндустрии искусственного интеллекта" – это основная тема деловой программы. Отстать от этой темы, значит, не идти в ногу со временем тем людям, которые занимаются кино. Целых три дня они будут общаться. И несмотря на то, что регистрация открыта только вчера, на субботу, воскресенье и понедельник уже по 90 человек зарегистрировались. Это говорит о спросе", – сказала Безрукова.

Какие полнометражки покажут в основной программе?

В основную афишу полнометражного игрового кино Всероссийского шукшинского кинофестиваля вошло 10 фильмов, а именно:

"Бешенство" режиссера Дмитрия Дьяченко;

"Длительные свидания" режиссера Георгия Лялина;

"Командир" режиссеров Александра Гурьянова и Тимура Хвана;

"Край надломленной луны" режиссера Светланы Самошиной;

"Крецул" режиссера Александра Лихачева;

"Мятежники" режиссера Владимира Аленикова;

"Последняя цена" режиссера Наура Гармелии;

"Суворовец 1944" режиссера Дениса Казанцева;

"Тимир" режиссера Николая Корякина;

"Хоккейные папы" режиссера Андрея Булатова.

Фильмы основной конкурсной программы будут показывать в кинотеатрах Барнаула "Мир", "Галактика", "Премьера", а также в бийском кинотеатре "Воскресенье".

Елена Безрукова на пресс-конференции / Фото: amic.ru

Какие еще будут программы?

Программ фестиваля будет несколько. Кроме полнометражных картин, будут номинации за "короткий метр", за документалки и за лучшее патриотическое кино (программа называется "Кино на службе Отечеству").

Программа документального кино стартует 23 июля на площадке молодежного центра "Родина" в Бийске. Патриотическая программа пройдет на площадке барнаульского фонда "Защитники Отечества", сказала Безрукова.

Также впервые на Шукшинском фестивале будет внеконкурсная программа анимационного кино. Она пройдет в Институте культуры на пр. Ленина, 66, в Барнауле. Состоятся не только показы анимационных фильмов ведущих киностудий страны, но и мастер-классы известных экспертов. Открытие этой программы запланировано на 23 июля. Ведущим программы будет советский и российский актер Вадим Жук. После этого пройдет творческая встреча с продюсером мультсериала "Смешарики" Александром Герасимовым.

24 июля проведут мастер-класс по кукольной анимации от художника-постановщика анимационного кино Марины Курчевской. В тот же день состоится творческая встреча с одним из режиссеров мультфильмов серии "Три богатыря" Константином Феоктистовым.

Часть программы – это бесплатные показы авторских анимационных фильмов студий "Союзмультфильм", "Мастер-фильм", "Анимос", "Пчела" и "ЯРКО". Показывать мультфильмы будут в АГИК 23 и 24 июля.

Концерты и творческие встречи

К фестивалю приурочено много событий, все их можно увидеть в афише, которую в Минкульте обещают подготовить в ближайшее время. Например, вечером 24 июля на площадке концертного зала "Сибирь" пройдет премьера хореографического спектакля молодежного ансамбля "Алтай" по произведениям или по мотивам произведений сибирских писателей.

Народная артистка России Ирина Алферова проведет творческие встречи в Барнауле и в Бийске. В обоих городах пройдут концерты Елены Фроловой и Кристины Дзейтовой. В Барнауле они выступят в Алтайской филармонии, а в Бийске – в Городском дворце культуры.

Также будут творческие встречи с актрисами Натальей Бондарчук и Марией Бурляевой.

В Сростках состоится межрегиональный фестиваль "Чудики", в нем поучаствует порядка 40 мастеров с уникальными и интересными изделиями, сказала Безрукова.

Шукшинский фестиваль / Фото: amic.ru

Билеты на мероприятия покупать нужно?

На большинство мероприятий билеты покупать не нужно. Не надо будет платить за посещение выставок и литературных встреч. Спецпоказы, фильмы конкурсных и неконкурсных программ тоже можно будет посмотреть бесплатно. Для того чтобы попасть на показы фильмов, нужно будет всего лишь пройти онлайн-регистрацию. Министр культуры отметила, что регистрацию на кинопоказы откроют в начале июля, когда закончат формировать их сетку.

"Электронная регистрация будет предполагать наличие электронного билета, по которому можно прийти. 4 или 5 июля мы регистрацию откроем. Небольшое количество бумажных пригласительных для ветеранов или старшего поколения мы предусмотрим, чтобы они не чувствовали себя обделенными, из-за того что просто не могут это сделать электронно", – сказала министр.

Следить за анонсами министр культуры Алтайского края предложила на странице фестиваля во "ВКонтакте".

Нужно будет купить билеты на творческие встречи с актерами и на концерты, как в Барнауле, так и в Бийске.

Елена Безрукова на пресс-конференции / Фото: amic.ru

Кто приедет на Шукшинский фестиваль?

Как уже было сказано, на Шукшинский фестиваль приедут актрисы Ирина Алферова, Наталья Бондарчук, Мария Бурляева, музыканты Кристина Дзейтова и Елена Фролова, режиссер "Трех богатырей" Константин Феоктистов, художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская, гендиректор компании "Мастер-фильм" Александр Герасимов и другие знаменитые деятели искусства.

Из родственников Шукшина будет его дочь Мария Шукшина с одним из своих сыновей.

На фестиваль приедет пара человек из Союза кинематографистов России – ответственный секретарь Михаил Калинин и заместитель председателя Алексей Алешковский, оба они войдут в состав жюри. С ними в жюри будут режиссер Ильдар Ягафаров, оператор Алишер Хамидходжаев и другие. Должна приехать на Алтай съемочная группа фильма-открытия фестиваля "Смотри на меня", делегация из Иркутского краеведческого музея имени Распутина и так далее. Полный список гостей Минкульт должен опубликовать 19 июля.

Из писателей одним из главных гостей станет Михаил Тарковский, он также будет и членом жюри кинофестиваля. Еще гостями фестиваля станут: фантаст и автор цикла "Таня Гроттер" Дмитрий Емец, прозаик из Севастополя Платон Беседин, лауреат Распутинской премии Андрей Антипин, московский поэт Полина Орынянская, писатель Владимир Крупин, а также поэт из Донецка Ксения Першина.

Кроме того, на фестиваль должен приехать и некий лауреат Шукшинской премии, но кто именно, Безрукова не сказала. По ее словам, это станет известно в ближайшее время, когда все документы будут подписаны.

Все писатели проведут творческие встречи с читателями. Сборная встреча со всеми писателями будет 23 июля в библиотеке Шишкова. 25 июля в Бийске откроется "Большой книжный фестиваль", его частью станут встречи с писателями, лектории и презентация издательств, которые привезут книги. Он продлится три дня.

Елена Безрукова с призом Шукшинского кинофестиваля / Фото: amic.ru

Заключительные мероприятия и закрытие фестиваля

В последний день фестиваля, 27 июля, гостей ждет праздник сростинского пирога на местном стадионе, Межрегиональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры". В тот же день откроется упомянутая выставка "Энергичный человек" в музее Шукшина.

После этого гости вместе со зрителями поднимутся на гору Пикет, где в 16 часов стартует художественно-публицистическая программа и закрытие XXVI Всероссийского шукшинского кинофестиваля. На нем подведут итоги мероприятия и вручат премии, также выступят почетные гости. Фестиваль завершит выступление группы "После 11". Желающие смогут послушать музыку и потанцевать, отметила Безрукова.

Какие будут призы фестиваля?

Главными призами фестиваля станут "Колыванские вазы". Всего их будет четыре – за полнометражное и короткометражное кино, за документалки, будет и один специальный губернаторский приз. Дипломы вручат за лучшую режиссерскую работу, за лучшую женскую и мужскую роли. Также они получат специальные статуэтки.

"На статуэтке изображен памятник Шукшину, который находится на горе Пикет. Выбран ракурс, который нам с вами знаком. Когда мы с вами поднимаемся на Пикет и видим Шукшина, сидящего боком к нам, на такой подставке металлической", – сказала Безрукова.

Кроме того, почетным гостям фестиваля вручат значки с надписью "Шукшинские дни на Алтае".

Напомним, что с 18 по 27 сентября в барнаульском театре драмы пройдет и Шукшинский театральный фестиваль. На него приедут театры из Санкт-Петербурга, Луганска, Хабаровска, Казани и других городов России. Подробнее об этом можно прочитать здесь.