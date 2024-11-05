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Артисты алтайского театра драмы исполнили песню рэпера ST "Дай ему сил"

В записи клипа участвовали коллективы из разных регионов страны

05 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Артисты Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина для Всероссийской хоровой акции исполнили песню "Дай ему сил".

Эта песня уже стала своеобразным патриотическим гимном. Ее автор – российский певец Александр Степанов, больше известный как рэпер ST.

Акцию организовали в честь Дня народного единства, который отметили 4 ноября. Этот праздник – символ сплоченности и единства народов нашей страны. В знак солидарности коллективы из всех регионов исполнили песню "Дай ему сил".

Флаг России / Фото: pxhere.com/ru/photo/593708

Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили с Днем народного единства

Они отметили, что праздник напоминает о великой истории, культуре, традициях
НОВОСТИОбщество

Алтайский край культура праздники

Комментарии 3

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Гость

14:14:20 05-11-2024

Душевно

  -10 Нравится
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гость

15:35:18 05-11-2024

жесть какая

  5 Нравится
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Гость

20:32:16 05-11-2024

Позор какой-то.

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