Артисты алтайского театра драмы исполнили песню рэпера ST "Дай ему сил"

В записи клипа участвовали коллективы из разных регионов страны

05 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Артисты Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина для Всероссийской хоровой акции исполнили песню "Дай ему сил".

Эта песня уже стала своеобразным патриотическим гимном. Ее автор – российский певец Александр Степанов, больше известный как рэпер ST.

Акцию организовали в честь Дня народного единства, который отметили 4 ноября. Этот праздник – символ сплоченности и единства народов нашей страны. В знак солидарности коллективы из всех регионов исполнили песню "Дай ему сил".