Артисты алтайского театра драмы исполнили песню рэпера ST "Дай ему сил"
В записи клипа участвовали коллективы из разных регионов страны
05 ноября 2024, 13:40, ИА Амител
Артисты Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина для Всероссийской хоровой акции исполнили песню "Дай ему сил".
Эта песня уже стала своеобразным патриотическим гимном. Ее автор – российский певец Александр Степанов, больше известный как рэпер ST.
Акцию организовали в честь Дня народного единства, который отметили 4 ноября. Этот праздник – символ сплоченности и единства народов нашей страны. В знак солидарности коллективы из всех регионов исполнили песню "Дай ему сил".
14:14:20 05-11-2024
Душевно
15:35:18 05-11-2024
жесть какая
20:32:16 05-11-2024
Позор какой-то.