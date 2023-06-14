Асфальт укладывают на улице с космическим названием в Барнауле

Все работы должны быть закончены подрядчиком до конца года

14 июня 2023, 13:28, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле на улице Звездной приступили к укладке асфальта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в мэрии.

Работы ведутся на участке от Павловского тракта до улицы Трактовой. Подрядчик "Барнаульское ДСУ № 4" уже частично снял существующее покрытие, а на отдельных участках расширил проезжую часть.

Сейчас рабочие делают здесь нижний выравнивающий слой асфальта. Затем, соответственно, уложат верхний слой, а также поставят бордюры, укрепят обочины, починят водопропускные трубы, установят барьерные ограждения и восстановят газон.

Все это подрядчик должен закончить до конца года.