В Барнауле начали мыть улицы
Горожан просят парковаться на ночь во дворах
08 июня 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле дорожная служба "Автодорстрой" приступила к мойке улиц, сообщили в мэрии.
В ночь на 8 июня девять коммунально-дорожных машин работали на площадях Баварина, Советов, Октября, Сахарова, на проспектах Ленина, Социалистическом, Красноармейском и Строителей, улицах Молодежной, Челюскинцев, Аванесова, а также на Павловском и Змеиногорском трактах. На всё ушло более 200 кубометров воды.
Сегодня в ночь мойка улиц будет продолжена на других участках дорог. Для ускорения и улучшения результатов работы жителей просят парковаться во дворах.
11:49:26 08-06-2023
Неужели...
11:54:02 08-06-2023
ооо.. а что сподвигло?
12:22:54 08-06-2023
Гость (11:54:02 08-06-2023) ооо.. а что сподвигло?... уже страшно!
12:11:37 08-06-2023
А их обязательно мыть? Много денег?
12:14:07 08-06-2023
С химией против короновируса?
12:14:44 08-06-2023
Со снегом справились, сейчас и отмоют всё
12:49:44 08-06-2023
завтра кто то приезжает?
12:56:31 08-06-2023
А зачем мыть после дождя ?
13:32:20 08-06-2023
Гость (12:56:31 08-06-2023) А зачем мыть после дождя ?... да какой там дождь? даже пыль не прибило
13:29:14 08-06-2023
Почему нельзя выставить в общий доступ, карту с даьами мойки улиц г. Барнаула? Или такого нет ? А как тогда выполняются и расчитываются затраты?
13:31:42 08-06-2023
С Омска берут пример. Только на фиг нужны машины во дворе? Пусть моют с машинами....
13:56:08 08-06-2023
да какой там дождь? даже пыль не прибило - если Вам не досталось дождя то у нас были лужи и хорошо промочил
14:17:20 08-06-2023
Гость (13:56:08 08-06-2023) да какой там дождь? даже пыль не прибило - если Вам не доста... у ВАС это где?
15:18:21 08-06-2023
В советское время всегда поливали улицы от пыли, но это было давно, а сейчас то мы развиваемся всё лучше и лучше.
15:42:52 08-06-2023
Помню в 90е годы всплеска миграции русских немцев в Германию популярной была история (а может вброс) как там улицы с мылом моют. На фоне тогдашней нашей грязищи это вызывало дикую зависть и подстёгивало желание свалить.
20:00:42 08-06-2023
Гость (15:42:52 08-06-2023) Помню в 90е годы всплеска миграции русских немцев в Германию... Да не вброс это, точно так и во Франции. Моют тротуары с техническим шампунем не реже 3 раз в неделю, прилегающую территорию к своему магазину, кафе. Первые этажи у них нежилые, там обязательно какая-нибудь торговая точка, заведение. Пустых участков земли тоже нет, либо газон, либо клумба. Пыли, просто неоткуда взяться. Вот почему они, заходят домой, не разуваются - грязи на обуви, попросту нет. Смытая вода с тротуаров попадает в сплошную щель между проезжей частью и тротуаром, и далее - в канализацию. Ну, а масштабы этой канализации, всякий, да хоть разок, видел в западных фильмах. Как-то так...