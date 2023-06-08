В Барнауле начали мыть улицы

Горожан просят парковаться на ночь во дворах

08 июня 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле дорожная служба "Автодорстрой" приступила к мойке улиц, сообщили в мэрии.

В ночь на 8 июня девять коммунально-дорожных машин работали на площадях Баварина, Советов, Октября, Сахарова, на проспектах Ленина, Социалистическом, Красноармейском и Строителей, улицах Молодежной, Челюскинцев, Аванесова, а также на Павловском и Змеиногорском трактах. На всё ушло более 200 кубометров воды.

Сегодня в ночь мойка улиц будет продолжена на других участках дорог. Для ускорения и улучшения результатов работы жителей просят парковаться во дворах.