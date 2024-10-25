Правда ли, что "Ашан" может продать дочернюю компанию в России?
Российский ретейлер опровергает слухи об уходе с рынка уже не первый раз
25 октября 2024, 11:30, ИА Амител
Французская торговая сеть "Ашан" готовится продать российский филиал, сообщала со ссылкой на источник газета Le Figaro.
По информации издания, группа нашла двух потенциальных покупателей. К такому решению якобы могли прийти из-за антироссийских санкций, с которыми столкнулась торговая сеть.
Однако ретейлер "Ашан" не стал комментировать слухи об уходе с российского рынка.
"Уже несколько лет ходят слухи о продаже "Ашан ритейл Россия" и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке", – сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
11:32:53 25-10-2024
да, выход.
из России и Венгрии.
у нас покупатель есть, переговоры на финише.
12:03:43 25-10-2024
Мусик (11:32:53 25-10-2024) да, выход.из России и Венгрии.у нас покупатель есть,... Муся,неужели купишь?! В крае будет жить владелец Ашан!!!!
12:07:59 25-10-2024
Жаль, что уходят. Для разнообразия посещала. Да и уменьшение конкуренции неизбежно приведёт к монополизации рынка и ещё большему росту цен.
12:20:34 25-10-2024
Обосновывается это вероятное событие тем, что с 2022 года компания владелец сети не может ни копейки/цента ни вложить в развитие сети, ни получить доход. Типа санкциями запрещено. Не знаю насколько правдива эта информация, но скорее всего это вызвано бюрократическим давлением властей Франции на владельца. Франция сейчас пытается выглядеть более воинственной чем даже США. Видимо таковы комплексы Макарона. Владельцы не рады потенциальной продаже сети - сетка довольно большая и занимает довольно серьезный процент рынка. А самое главное, что вывести за рубеж они смогут не более 5% продажной стоимости. То есть по сути они потеряют активы на сотни миллионов ойро, если не миллиардов, плюс потеряют ресурс, который генерит прибыль. И все это из-за проукраинской позиции текущих властей Елисейского дворца. При этом они еще совсем недавно остались при власти только путем манипуляций с коалицией других партий, они же проиграли выборы, их выиграла Ле Пен. А вы говорите демократия… Да нет ее нигде.