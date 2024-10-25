Правда ли, что "Ашан" может продать дочернюю компанию в России?

Российский ретейлер опровергает слухи об уходе с рынка уже не первый раз

25 октября 2024, 11:30, ИА Амител

Магазин / Фото: unsplash.com/ Eduardo Soares

Французская торговая сеть "Ашан" готовится продать российский филиал, сообщала со ссылкой на источник газета Le Figaro.

По информации издания, группа нашла двух потенциальных покупателей. К такому решению якобы могли прийти из-за антироссийских санкций, с которыми столкнулась торговая сеть.

Однако ретейлер "Ашан" не стал комментировать слухи об уходе с российского рынка.