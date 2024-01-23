Ассоциация блогеров и агентств призвали СМИ не называть Блиновскую блогером

Они отметили, что "королева марафонов" занималась продажей собственных инфопродуктов

23 января 2024, 19:25, ИА Амител

Елена Блиновская / Источник: соцсети

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) направила российским СМИ письма с просьбой не называть автора онлайн-марафонов Елену Блиновскую блогером. Об этом сообщает "Ъ".

Как объяснили представители организации, Блиновская занимается не блогерской деятельностью, а информационным бизнесом. "Королева марафонов" в основном продает собственные инфопродукты, а не создает уникальный контент с рекламными интеграциями.

Таким образом, обозначение Блиновской как блогера "бросает тень своим халатным отношением к законам на всю отрасль".

Напомним, что 22 января суд поместил Блиновскую в СИЗО, где она останется до 26 апреля. Следователи подали ходатайство, поскольку инфобизнесмен неоднократно нарушала условия домашнего ареста.