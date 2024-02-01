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АСТ приостановило выплаты Улицкой после ее заявлений о переводе средств на Украину

Деньги заморозят до прояснения ситуации и возможных разъяснений относительно получателей денежных отчислений с проданных книг

01 февраля 2024, 21:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Российское издательство АСТ приостановило выплаты по всем действующим договорам с писательницей Людмилой Улицкой после ее слов о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.

Напомним, что ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признала, что переводит на Украину гонорары от своих книг, проданных в России.

В АСТ заявили, что приняли решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных разъяснений относительно получателей денежных отчислений с проданных книг.

Происшествия украина

Комментарии 3

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Скалозуб

22:34:13 01-02-2024

Ну, да, все правильно: чистосердечное признание - царица доказательств. Прокурор Вышинский мог бы вами гордиться.

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Гость

10:06:34 02-02-2024

Полное разочарование!

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Гость

16:14:08 02-02-2024

Сколько бы тут хохлы не воняли, а хохлушка Улицкая денег больше не увидит. Еще на 20-ку ее на зону за предательство.

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