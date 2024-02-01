АСТ приостановило выплаты Улицкой после ее заявлений о переводе средств на Украину

Деньги заморозят до прояснения ситуации и возможных разъяснений относительно получателей денежных отчислений с проданных книг

01 февраля 2024, 21:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Российское издательство АСТ приостановило выплаты по всем действующим договорам с писательницей Людмилой Улицкой после ее слов о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.

Напомним, что ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признала, что переводит на Украину гонорары от своих книг, проданных в России.

В АСТ заявили, что приняли решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных разъяснений относительно получателей денежных отчислений с проданных книг.