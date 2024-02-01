АСТ приостановило выплаты Улицкой после ее заявлений о переводе средств на Украину
Деньги заморозят до прояснения ситуации и возможных разъяснений относительно получателей денежных отчислений с проданных книг
01 февраля 2024, 21:00, ИА Амител
Российское издательство АСТ приостановило выплаты по всем действующим договорам с писательницей Людмилой Улицкой после ее слов о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.
Напомним, что ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признала, что переводит на Украину гонорары от своих книг, проданных в России.
В АСТ заявили, что приняли решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных разъяснений относительно получателей денежных отчислений с проданных книг.
22:34:13 01-02-2024
Ну, да, все правильно: чистосердечное признание - царица доказательств. Прокурор Вышинский мог бы вами гордиться.
10:06:34 02-02-2024
Полное разочарование!
16:14:08 02-02-2024
Сколько бы тут хохлы не воняли, а хохлушка Улицкая денег больше не увидит. Еще на 20-ку ее на зону за предательство.