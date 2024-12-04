Астероид C0WEPC5 пролетел в небе над Россией и сгорел в атмосфере. Видео

Падение небесного тела сняли на видео жители Якутии

04 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Падение астероида над Якутией / Видео: соцсети

3 декабря в 19:14 по московскому времени над Якутией пролетел астероид и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители городов Ленск и Олекминск сняли, как светящееся тело пересекло небо и скрылось за деревьями.

По словам представителей экстренных служб, крупный астероид сгорел в атмосферных слоях. Жители двух районов Якутии наблюдали в небе кометообразный хвост и вспышки.

Небесное тело получило временное обозначение C0WEPC5.