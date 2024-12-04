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Астероид C0WEPC5 пролетел в небе над Россией и сгорел в атмосфере. Видео

Падение небесного тела сняли на видео жители Якутии

04 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Падение астероида над Якутией / Видео: соцсети

3 декабря в 19:14 по московскому времени над Якутией пролетел астероид и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители городов Ленск и Олекминск сняли, как светящееся тело пересекло небо и скрылось за деревьями.

По словам представителей экстренных служб, крупный астероид сгорел в атмосферных слоях. Жители двух районов Якутии наблюдали в небе кометообразный хвост и вспышки.

Небесное тело получило временное обозначение C0WEPC5.

"Это 11-е заранее предсказанное падение астероида за последние 16 лет – со дня первого подобного открытия", – заявил научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.

Астероид в космосе / Фото: pxhere.com

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Россия космос

Комментарии 7

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Гость

08:15:06 04-12-2024

да блииинн.. и этот мимо((

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Гость

08:42:03 04-12-2024

Гость (08:15:06 04-12-2024) да блииинн.. и этот мимо((... Многие надеялись, что всё закончится.
Терпим дальше!

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Гость

08:53:29 04-12-2024

Опять не в наше болото! ©

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Гость

09:22:57 04-12-2024

светящееся тело --- на Орешник похоже

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Гость

09:41:36 04-12-2024

Гость (09:22:57 04-12-2024) светящееся тело --- на Орешник похоже... Может вам к специалистам обратиться?

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Гость

12:22:12 04-12-2024

Гость (09:41:36 04-12-2024) Может вам к специалистам обратиться?... Может вам к специалистам обратиться? --- по астероидам или по Орешникам?

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Элен без ребят

11:41:13 04-12-2024

красивое

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