Астероид C0WEPC5 пролетел в небе над Россией и сгорел в атмосфере. Видео
Падение небесного тела сняли на видео жители Якутии
04 декабря 2024, 07:45, ИА Амител
3 декабря в 19:14 по московскому времени над Якутией пролетел астероид и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА Новости.
Жители городов Ленск и Олекминск сняли, как светящееся тело пересекло небо и скрылось за деревьями.
По словам представителей экстренных служб, крупный астероид сгорел в атмосферных слоях. Жители двух районов Якутии наблюдали в небе кометообразный хвост и вспышки.
Небесное тело получило временное обозначение C0WEPC5.
"Это 11-е заранее предсказанное падение астероида за последние 16 лет – со дня первого подобного открытия", – заявил научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.
08:15:06 04-12-2024
да блииинн.. и этот мимо((
08:42:03 04-12-2024
Гость (08:15:06 04-12-2024) да блииинн.. и этот мимо((... Многие надеялись, что всё закончится.
Терпим дальше!
08:53:29 04-12-2024
Опять не в наше болото! ©
09:22:57 04-12-2024
светящееся тело --- на Орешник похоже
09:41:36 04-12-2024
Гость (09:22:57 04-12-2024) светящееся тело --- на Орешник похоже... Может вам к специалистам обратиться?
12:22:12 04-12-2024
Гость (09:41:36 04-12-2024) Может вам к специалистам обратиться?... Может вам к специалистам обратиться? --- по астероидам или по Орешникам?
11:41:13 04-12-2024
красивое