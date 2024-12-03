На Россию летит астероид: когда и где он рухнет

Время падения определили с точностью до минуты

03 декабря 2024, 21:16, ИА Амител

Астероид в космосе / Фото: pxhere.com

Небольшой астероид упадет на территорию России в ночь с 3 на 4 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

"Ученые нашего университета отследят траекторию астероида небольшого размера", – рассказали в университете.

Профессор УрФУ Виктор Гроховский уточнил, что небесное тело войдет в атмосферу Земли 3 декабря в 19:17 мск.

Он отметил, что астероид упадет в Якутии, между поселком Олекминск и городом Ленском.