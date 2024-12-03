На Россию летит астероид: когда и где он рухнет
Время падения определили с точностью до минуты
03 декабря 2024, 21:16, ИА Амител
Астероид в космосе / Фото: pxhere.com
Небольшой астероид упадет на территорию России в ночь с 3 на 4 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.
"Ученые нашего университета отследят траекторию астероида небольшого размера", – рассказали в университете.
Профессор УрФУ Виктор Гроховский уточнил, что небесное тело войдет в атмосферу Земли 3 декабря в 19:17 мск.
Он отметил, что астероид упадет в Якутии, между поселком Олекминск и городом Ленском.
22:30:45 03-12-2024
Ну и где, я вас спрашиваю, Брюс Уиллис, когда он так нужен?!
06:19:51 04-12-2024
красиво летел и благополучно упал в Якутии, как и ожидалось
10:15:44 04-12-2024
Элен без ребят (06:19:51 04-12-2024) красиво летел и благополучно упал в Якутии, как и ожидалось... кимберлитовая трубка образовалась?