Астролог Глоба рассказала, для кого 2024 год станет одним из лучших
Тамара Глоба посоветовала Львам расслабиться и наслаждаться жизнью
15 февраля 2024, 07:31, ИА Амител
2024 год обещает быть одним из лучших для людей, рожденных под знаком Льва, заявила астролог Тамара Глоба.
Как пишет "Клопс" со ссылкой на ее слова, в ближайшие месяцы Львов ждет "потрясающая" серия стремительных событий: "Львы смогут расслабиться и наслаждаться жизнью. Беспокоиться о финансах и карьере не придется – неожиданную прибыль может принести старый проект или забытое вложение", – отмечает издание.
В феврале Львам стоит посвятить себя творческой и умственной деятельности и завершить все отложенные дела.
Ранее финансовый астролог и коуч Наталья Сова в беседе с amic.ru заявила, что 2024 год будет очень сложным, а также рассказала о предстоящих финансовых переменах из-за Юпитера и Урана.
10:07:27 15-02-2024
Перемены прогнозируемы и без относительно "Юпитера и Урана", юмористы!
16:43:38 15-02-2024
Астрология- лженаука!!!!!