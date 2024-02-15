Тамара Глоба посоветовала Львам расслабиться и наслаждаться жизнью

15 февраля 2024, 07:31, ИА Амител

Глобус созвездий / Фото: unsplash.com

2024 год обещает быть одним из лучших для людей, рожденных под знаком Льва, заявила астролог Тамара Глоба.

Как пишет "Клопс" со ссылкой на ее слова, в ближайшие месяцы Львов ждет "потрясающая" серия стремительных событий: "Львы смогут расслабиться и наслаждаться жизнью. Беспокоиться о финансах и карьере не придется – неожиданную прибыль может принести старый проект или забытое вложение", – отмечает издание.

В феврале Львам стоит посвятить себя творческой и умственной деятельности и завершить все отложенные дела.

Ранее финансовый астролог и коуч Наталья Сова в беседе с amic.ru заявила, что 2024 год будет очень сложным, а также рассказала о предстоящих финансовых переменах из-за Юпитера и Урана.