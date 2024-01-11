И рассказал, чего опасаться к новом високосном году

11 января 2024, 09:45, ИА Амител

2024 год високосный. А потому очень сложный, что многие и так уже предчувствуют. Но что один лишний день значит в астрологии? И какой на самом деле прогноз дают звезды? Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала финансовый астролог и коуч Наталья Сова. А еще она спрогнозировала, каким знакам зодиака ждать успеха, рассказала, какие месяцы принесут больше денег, и объяснила, почему астрология – это никакая не лженаука.

Кто в "Переговорке"



Наталья Сова – автор и преподаватель Академии Астрокоучинга, разработала авторскую методику расширения финансовой емкости.



В астрологии с 2013 года. Ученица Сергея Шестопалова, Санкт-Петербургская Астрологическая Академия. Окончила Высшую Школу Астрологии Павла Андреева.01:53 2024-й високосный год начался, с него и начнем. Наталья Сова рассказывает, откуда он вообще взялся и правда ли хуже, чем обычные, 365-дневные годы. "Раз в четыре года происходят катаклизмы, но это не связано с астрономией", – говорит эксперт.

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15:12 В конце прошлого года РАН объявила астрологию лженаукой. Почему Наталья Сова верит в астрологию, ждет, что ее признают наукой и наведут в ней порядок.

18:00 А если я хочу обратиться к настоящему астрологу, как мне понять, что он не шарлатан? Три лайфхака: запрос, ректификация, "запугивалки".

19:43 "Каждое утро мой супруг слушает по Первому каналу гороскопы". Верит ли сама Наталья Сова предсказаниям в СМИ и соцсетях.

20:40 Вам предстоит серьезное событие. На какие знаки обратить внимание, чтобы все прошло хорошо. И причем тут солнечные Стрельцы и Скорпионы.

24:20 "А хочу ли я этого?" Как понять мозг и душу и настроиться на спокойствие, благополучие и гармонию.