Год будет сложным и поворотным. Астролог дал прогноз на високосный 2024-й
И рассказал, чего опасаться к новом високосном году
11 января 2024, 09:45, ИА Амител
2024 год високосный. А потому очень сложный, что многие и так уже предчувствуют. Но что один лишний день значит в астрологии? И какой на самом деле прогноз дают звезды? Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала финансовый астролог и коуч Наталья Сова. А еще она спрогнозировала, каким знакам зодиака ждать успеха, рассказала, какие месяцы принесут больше денег, и объяснила, почему астрология – это никакая не лженаука.
Кто в "Переговорке"
Наталья Сова – автор и преподаватель Академии Астрокоучинга, разработала авторскую методику расширения финансовой емкости.
В астрологии с 2013 года. Ученица Сергея Шестопалова, Санкт-Петербургская Астрологическая Академия. Окончила Высшую Школу Астрологии Павла Андреева.01:53 2024-й високосный год начался, с него и начнем. Наталья Сова рассказывает, откуда он вообще взялся и правда ли хуже, чем обычные, 365-дневные годы. "Раз в четыре года происходят катаклизмы, но это не связано с астрономией", – говорит эксперт.
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15:12 В конце прошлого года РАН объявила астрологию лженаукой. Почему Наталья Сова верит в астрологию, ждет, что ее признают наукой и наведут в ней порядок.
18:00 А если я хочу обратиться к настоящему астрологу, как мне понять, что он не шарлатан? Три лайфхака: запрос, ректификация, "запугивалки".
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10:04:46 11-01-2024
Астрология это ни какая ни лже наука,это просто лже))
10:23:20 11-01-2024
Опять сложный опять поворотный... И так уже тридцать лет. Когда же наконец будем жить спокойно достойно и нормально???
10:32:43 11-01-2024
Гена (10:23:20 11-01-2024)Когда же наконец будем жить мы нормально живем. а вы не знаю
10:37:03 11-01-2024
Гость (10:32:43 11-01-2024) мы нормально живем. а вы не знаю ... Так вы приезжайте в Россию, потом обсудим
10:41:32 11-01-2024
Гость (10:37:03 11-01-2024) Гость (10:32:43 11-01-2024) мы нормально живем. а вы ... Я тут, что у Вас случилось?
11:00:15 11-01-2024
Гость (10:41:32 11-01-2024) Я тут, что у Вас случилось?... Иудушка,сколько тебе серебренников то платят с учётом инфляции,тариф то поди подняли
11:32:13 11-01-2024
Гость (10:32:43 11-01-2024) мы нормально живем. а вы не знаю ... Вы, из клана чубайсов? То спора нет.
13:15:59 11-01-2024
Гена (10:23:20 11-01-2024) Опять сложный опять поворотный... И так уже тридцать лет. Ко... нИКОГДА!!! Чего непонятного то?
10:35:32 11-01-2024
Среднестатистический читатель Амик: верит в гороскопы, ставит языческую ёлку и отмечает христианские праздники.
11:16:05 11-01-2024
Гость (10:35:32 11-01-2024) Среднестатистический читатель Амик: верит в гороскопы, стави... А ты-то кто? Или как в анекдоте: чукча не читатель, чукча писатель...
11:43:51 11-01-2024
Гость (11:16:05 11-01-2024) А ты-то кто? Или как в анекдоте: чукча не читатель, чукча пи... А я считаю, что не может быть другого бога кроме Аллаха!
12:50:00 11-01-2024
Гость (11:43:51 11-01-2024) А я считаю, что не может быть другого бога кроме Аллаха!... Мир, от таких фанатиков как ты, страдает.
15:00:40 11-01-2024
Гость (12:50:00 11-01-2024) Мир, от таких фанатиков как ты, страдает.... А это уже оскорбление чувств верующих дон, статья УК РФ
15:45:26 14-01-2024
Гость (11:43:51 11-01-2024) А я считаю, что не может быть другого бога кроме Аллаха!... Бог един..
10:49:35 11-01-2024
Вспомнился анекдот: -Ведьму сжечь! - Но она такая красивая... - Хорошо.. но потом сжечь!
11:19:56 11-01-2024
Не надо быть астрологом, чтобы предсказать трудный год в эрэфии. Уже 30 лет так живем...
11:22:03 11-01-2024
Если вспомнить, что календарь придуман людьми, что были старые/новые стили, что дополнителный день в високосном году добавлен только для того, чтобы скорректировать несовершенство придуманного календаря, то какие вообще выводы можно делать?
12:00:43 11-01-2024
Добавление 29-го дня в календаре каждого четвертого года связано с вращением Земли вокруг Солнца. Мы привыкли считать, что в году 365 дней. Но Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 6 часов 9 минут 9,5 секунд (т.е. за 365 1/4 суток). Так как на полный оборот нашей планеты, кроме целых суток, затрачивается еще 6 часов, то за четыре года образуется уже дополнительные 24 часа, т.е. сутки - отсюда и 29 февраля каждые 4 года.
13:31:42 11-01-2024
ну какие дураки платят этим астрокоучам? это же шарлатаны и мошенники.
17:24:37 11-01-2024
Уважаемая редакция! Пожалуйста, публикуйте и текстовый вариант "Переговорки"! Очень много людей с нарушением слуха и им недоступны Ваши аудиотрансляции. Пожалуйста, прислушайтесь к просьбе!
18:43:39 13-01-2024
астролог Павел Андреев считает, что госслужба - это планета Сатурн, а я считаю, что это - 12 гом гороскопа. Там и воровство, и скрытые смыслы, и потери, и тайная канцелярия, и прочие Маши Гогенцоллерн-Романовы. Сова тут? Или вечернее время трактуется как ошибочное мнение в астрологии, не заслуживающее доверия? Так это тоже шаблон. Может, и Сатурн, но у этой планеты есть ответственность за всё, а у наших чиновников и военнообязанных что? Кодекс о неразглашении правды! Хочется прочитать мнение приглашенного астролога