Астролог рассказала о больших финансовых переменах в 2024 году из-за Юпитера и Урана

Эксперт назвала благоприятные для улучшения финансового состояния месяцы нового года

10 января 2024, 13:00, ИА Амител

В апреле-мае 2024 года произойдет важное астрологическое событие, которое приведет к серьезным переменам на финансовом рынке. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала финансовый астролог, автор и преподаватель Академии Астрокоучинга Наталья Сова.

"В апреле-мае произойдет значимое событие – соединение планет-гигантов Юпитера и Урана в знаке Тельца. Юпитер отвечает за ценности, мораль и убеждения. Уран – планета-революционер, но в то же время и инноватор. А Телец, если говорить в масштабе общества, – это финансовая система", – сказала Наталья Сова.

И добавила, что соединение двух планет сулит серьезные перемены. Революционные открытия, смена парадигмы – вот что ждет нас в 2024 году в сфере финансов. Возможно, произойдет развитие цифрового рубля, узаконивание других способов расчета – криптовалюты, биткоина, предположила астролог.

С астрономической точки зрения событие случается раз в 14 лет. При этом Россия географически в большей безопасности, чем, например, Европа и США.

"Более невероятные стечения обстоятельств я прогнозирую для нероссийского рынка", – отметила эксперт.

И что делать в апреле-мае: рисковать или поберечь финансы? Наталья Сова советует ориентироваться на свою финансовую ситуацию.

"Если сейчас вы чувствуете, что серьезно потратились, денег не хватает, то в апреле-мае будет примерно такая же ситуация. Если сейчас вы на взлете – поступают предложения, проекты, внеплановые вознаграждения, – то весной будет то же самое", – пояснила она.

Полную версию "Переговорки" смотрите на портале amic.ru в четверг, 11 января.