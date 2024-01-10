Астролог рассказала о больших финансовых переменах в 2024 году из-за Юпитера и Урана
Эксперт назвала благоприятные для улучшения финансового состояния месяцы нового года
10 января 2024, 13:00, ИА Амител
В апреле-мае 2024 года произойдет важное астрологическое событие, которое приведет к серьезным переменам на финансовом рынке. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала финансовый астролог, автор и преподаватель Академии Астрокоучинга Наталья Сова.
"В апреле-мае произойдет значимое событие – соединение планет-гигантов Юпитера и Урана в знаке Тельца. Юпитер отвечает за ценности, мораль и убеждения. Уран – планета-революционер, но в то же время и инноватор. А Телец, если говорить в масштабе общества, – это финансовая система", – сказала Наталья Сова.
И добавила, что соединение двух планет сулит серьезные перемены. Революционные открытия, смена парадигмы – вот что ждет нас в 2024 году в сфере финансов. Возможно, произойдет развитие цифрового рубля, узаконивание других способов расчета – криптовалюты, биткоина, предположила астролог.
С астрономической точки зрения событие случается раз в 14 лет. При этом Россия географически в большей безопасности, чем, например, Европа и США.
"Более невероятные стечения обстоятельств я прогнозирую для нероссийского рынка", – отметила эксперт.
И что делать в апреле-мае: рисковать или поберечь финансы? Наталья Сова советует ориентироваться на свою финансовую ситуацию.
"Если сейчас вы чувствуете, что серьезно потратились, денег не хватает, то в апреле-мае будет примерно такая же ситуация. Если сейчас вы на взлете – поступают предложения, проекты, внеплановые вознаграждения, – то весной будет то же самое", – пояснила она.
Полную версию "Переговорки" смотрите на портале amic.ru в четверг, 11 января.
13:03:29 10-01-2024
астролог? говоришь? ну-ну...
13:25:15 10-01-2024
У меня галактика на поясе Ориона. Всё будет хорошо.
13:46:59 10-01-2024
рассказала финансовый астролог, автор и преподаватель Академии Астрокоучинга Наталья Сова. Прямо не академия, а поле чудес. Несите ваши деньги нам, мы очень их любим. Будете богаты)))
14:12:03 10-01-2024
Тепло тепло хорошо. Сделайте пожалуйста выпуск интервью с гадалкой, можно даже цыганской наружности. Я сейчас в жизни планирую принять очень важные финансовые решения, хотел бы посмотреть на ситуацию так сказать шире. Ну сами понимаете-рисковать сейчас глупо без дельных советов экспертов.
14:31:54 10-01-2024
Гость (14:12:03 10-01-2024) выпуск интервью с гадалкой... Я помогу тебе милок.. дай ручку погадать)
15:01:53 10-01-2024
Сегодня прислали уведомление о повышении школьного питания... Вчера о подъеме капремонта... Жду с минуты на минуту приказ о повышении зарплаты)))
16:48:40 10-01-2024
Юпитер почувствовал, что у нас цифровой рубль вводят.
12:03:16 11-01-2024
У нас депутаты и астрологи видать работают в тесном контакте.