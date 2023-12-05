Астроном рассказал о последствиях появления корональной дыры на Солнце

Подобные явления возникают в момент минимальной активности звезды, а значит, появление крупной дыры можно считать необычным случаем

05 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Астроном Николай Демин рассказал, к чему может привести появление корональной дыры на Солнце. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Недавно ученые обнаружили огромную корональную дыру на Солнце. По словам Демина, подобные явления возникают в момент минимальной активности звезды, а значит, появление крупной дыры можно считать необычным случаем.

Корональные дыры являются источником потоков быстрого солнечного ветра. При взаимодействии с магнитосферой Земли они вызывают геомагнитные бури. При этом возникновение мощных потоков ветра приводит к нарушению работы электросетей, сбоям в радиосвязи и спутниках. Еще одно проявление – полярное сияние. Однако в данный момент такие проявления маловероятны.

"В целом можно отметить, что ничего опасного или экстраординарного сейчас с нашим Солнцем не происходит", – заявил он, добавив, что в прошлом такие явления наблюдались неоднократно.