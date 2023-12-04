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Вихри из плазмы. Что известно о магнитной буре, которая обрушится на Землю 4 декабря?

Геомагнитная обстановка, взбудораженная солнечной активностью, пока не спешит успокаиваться

04 декабря 2023, 11:33, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Специалисты предупреждают об опасности очередной магнитной бури. По данным портала Лаборатории солнечной астрономии, из-за сильнейших вспышек на Солнце геомагнитная обстановка на нашей планете вновь будет неспокойной.

О том, будет ли магнитная буря 4 декабря и какой мощности она может достигнуть, – в материале amic.ru.

1

Будет ли магнитная буря 4 декабря 2023 года?

Судя по всему, да. По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, 4 декабря магнитная обстановка Земли будет возмущенной, и в определенные моменты колебания будут достигать такого уровня, который у специалистов уже считается слабой магнитной бурей.
2

Насколько мощной будет магнитная буря 4 декабря?

Большую часть дня мощность колебаний будет держаться на отметке 4 балла – в "желтой зоне". Но в какие-то моменты сила возмущений может достигать и 5 баллов. Это уже относится к "красной зоне", пусть и считается слабой бурей.
3

Какова вероятность сильного геомагнитного шторма 4 декабря?

Такую вероятность специалисты лаборатории оценивают в 15%.
4

Когда эта магнитная буря закончится?

Утром 5 декабря геомагнитная обстановка все еще будет неспокойной, а мощность колебаний составит 4 балла. Но уже к середине дня сила возмущений снизится до "зеленой зоны", и на Земле станет спокойно.
Фото: pixabay.com

Правда ли, что метеозависимым людям будут давать больничные на время магнитных бурь?

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НОВОСТИОбщество
магнитные бури

Комментарии 6

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Гость

12:18:31 04-12-2023

Как же не устаете зомбировать народ придуманными бурями???

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Гость

13:03:25 04-12-2023

Гость (12:18:31 04-12-2023) Как же не устаете зомбировать народ придуманными бурями???... Северное сияние то же придумали и дело рук иллюзионистов?

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Элен без ребят

12:47:40 04-12-2023

скорее бы отпустило :/ оч.надо!

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Олег

15:06:18 04-12-2023

А я верю! За день до них и во время их хожу как Зомби,голова болит,кровообращение плохое,слабость жуткая.Не верю только ДЗЕНУ,вот они точно задолбали ложью...

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Виктория

11:29:29 06-12-2023

Нормально,что сообщают о бурях.Многие понимают,что с ними происходят и спокойно,если надо,принимают лекарство.Это не политика,где пытаются зомбировать людей

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Дело

23:53:27 06-12-2023

Верю 😔,но сегодня 6 декабря 🤦

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