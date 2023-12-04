Геомагнитная обстановка, взбудораженная солнечной активностью, пока не спешит успокаиваться

04 декабря 2023, 11:33, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Специалисты предупреждают об опасности очередной магнитной бури. По данным портала Лаборатории солнечной астрономии, из-за сильнейших вспышек на Солнце геомагнитная обстановка на нашей планете вновь будет неспокойной.

О том, будет ли магнитная буря 4 декабря и какой мощности она может достигнуть, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 4 декабря 2023 года? Судя по всему, да. По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, 4 декабря магнитная обстановка Земли будет возмущенной, и в определенные моменты колебания будут достигать такого уровня, который у специалистов уже считается слабой магнитной бурей.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 4 декабря? Большую часть дня мощность колебаний будет держаться на отметке 4 балла – в "желтой зоне". Но в какие-то моменты сила возмущений может достигать и 5 баллов. Это уже относится к "красной зоне", пусть и считается слабой бурей.

3 Какова вероятность сильного геомагнитного шторма 4 декабря? Такую вероятность специалисты лаборатории оценивают в 15%.