Астрономы запечатлели красивую вспышку на Солнце

На Землю она не повлияла

15 июня 2024, 17:10, ИА Амител

Gif: xras.ru

Очередная вспышка на Солнце произошла в ночь на 11 июня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Событие зафиксировали в западном крае звезды – на кадрах хорошо видны магнитные петли и отрыв части плазменных волокон.

Размеры этих структур составляют около 500 тысяч км. Для сравнения на видео показан диаметр Земли.

"Вспышка не могла повлиять на Землю... На Солнце пока все спокойно, но это очень ненадолго", – отмечают специалисты.