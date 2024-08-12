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Атлеты и Том Круз. Как прошло закрытие парижской Олимпиады - 2024

В отличие от церемонии открытия, которая прошла в центре Парижа, закрытие прошло в традиционном формате — на стадионе

12 августа 2024, 12:20, ИА Амител

Закрытие Олимпиады - 2024 / Фото: ТАСС

Олимпийские игры 2024 в Париже завершились грандиозной церемонией закрытия. Мероприятие прошло на стадионе "Стад де Франс" и запомнилось масштабным шоу, объединившим спорт, искусство и культуру.

В шоу, как и было заявлено, приняли участие мировые музыкальные звезды, такие как Билли Айлиш, Снуп Догг и группа Red Hot Chili Peppers. Но выступили они удаленно, на одном из пляжей Лос-Анджелеса в США. В живую для зрителей в Париже выступила французская инди-рок группа "Феникс".

Особое внимание привлек трюк, выполненный на стадионе голливудским актером Томом Крузом. Он спрыгнул с крыши сооружения, вбежал на сцену, забрал олимпийский флаг и увез его из зала на мотоцикле. Наверное также в Лос-Анджелес, где в 2028 году пройдут следующие Летние Олимпийские игры. 

На церемонии мэр Парижа Анна Идальго официально передала олимпийскую эстафету мэру Лос-Анжелеса Карен Басс.

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Спорт

Комментарии 3

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Гость

16:03:57 12-08-2024

О спорт, ты мир! Но это не про нас. Потому что "Мы должны всем рекордам, наши гордые дать имена"

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Наталья

16:21:33 12-08-2024

Ребята, кто знает, бах мужчина или женщина? Я думаю женщина.

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Гость

18:48:43 12-08-2024

Наталья (16:21:33 12-08-2024) Ребята, кто знает, бах мужчина или женщина? Я думаю женщина.... Да кто же их знает. Они там пол меняют не реже, чем звезды супругов. К тому же в их разнообразии гендеров вообще черт ногу сломит.

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