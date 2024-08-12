Атлеты и Том Круз. Как прошло закрытие парижской Олимпиады - 2024
В отличие от церемонии открытия, которая прошла в центре Парижа, закрытие прошло в традиционном формате — на стадионе
12 августа 2024, 12:20, ИА Амител
Олимпийские игры 2024 в Париже завершились грандиозной церемонией закрытия. Мероприятие прошло на стадионе "Стад де Франс" и запомнилось масштабным шоу, объединившим спорт, искусство и культуру.
В шоу, как и было заявлено, приняли участие мировые музыкальные звезды, такие как Билли Айлиш, Снуп Догг и группа Red Hot Chili Peppers. Но выступили они удаленно, на одном из пляжей Лос-Анджелеса в США. В живую для зрителей в Париже выступила французская инди-рок группа "Феникс".
Особое внимание привлек трюк, выполненный на стадионе голливудским актером Томом Крузом. Он спрыгнул с крыши сооружения, вбежал на сцену, забрал олимпийский флаг и увез его из зала на мотоцикле. Наверное также в Лос-Анджелес, где в 2028 году пройдут следующие Летние Олимпийские игры.
На церемонии мэр Парижа Анна Идальго официально передала олимпийскую эстафету мэру Лос-Анжелеса Карен Басс.
16:03:57 12-08-2024
О спорт, ты мир! Но это не про нас. Потому что "Мы должны всем рекордам, наши гордые дать имена"
16:21:33 12-08-2024
Ребята, кто знает, бах мужчина или женщина? Я думаю женщина.
18:48:43 12-08-2024
Наталья (16:21:33 12-08-2024) Ребята, кто знает, бах мужчина или женщина? Я думаю женщина.... Да кто же их знает. Они там пол меняют не реже, чем звезды супругов. К тому же в их разнообразии гендеров вообще черт ногу сломит.