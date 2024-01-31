Аудитория приложений для онлайн-знакомств в России выросла на 18%

К таким выводам пришли аналитики оператора связи Tele2

31 января 2024, 12:40, ИА Амител erid: LjN8Kb11Z

Влюбленная пара. Смартфон / Фото: Tele2

Tele2* исследовала рынок приложений для онлайн-знакомств в 2022-2023 годах. Месячная аудитория дейтингов выросла на 18% по итогам 2023 года относительно января 2022-го и на 6% – к началу 2023-го. На распределение пользователей повлиял уход заграничных приложений.

От этого выиграл сервис Mamba*, его месячная аудитория выросла в два раза относительно начала 2022 года. "VK Знакомства" с момента запуска вышли на второе место.

За прошлые два года аудитория пользователей дважды перераспределилась между сервисами. В январе 2022-го по значению месячной аудитории мобильного приложения (MAU*) лидировала площадка Badoo* – ее выбирали 35% клиентов от общего количества пользователей. У Tinder* и Mamba – по 26%, у LovePlanet* – 9%.

Первый раз изменения запустил уход с рынка Badoo. Сервис отключил возможность новых регистраций для пользователей из России. Аудитория приложения сокращалась каждый месяц в среднем на 13%.

К январю 2023 года Mamba удвоила количество пользователей и вышла на первое место (52%). Второе место занимал Tinder (20%), третье – LovePlanet (10%).

Вторая волна миграции началась после ухода Tinder в конце июня 2023 года. Отток аудитории в среднем месяц к месяцу составлял 35%. К концу года доля Tinder сократилась до 3%, Badoo – до 4%. На этот раз пользователи перераспределились в пользу "VK Знакомств".

За полгода приложение "VK Знакомства" вышло на второе место и заняло долю 26%. На третьем месте по итогам прошлого года LovePlanet – 11%.

В июне на рынке появился Twinby*, на момент старта публичного продвижения с точки зрения MAU сервис занимал менее 1%, в нем было зарегистрировано 9 тыс. абонентов Tele2. К концу 2023 года – 3%. У приложения Pure* по итогам 2023 года – 1%.

Социально-демографический портрет: 51% пользователей – мужчины, 49% – женщины. Ядро аудитории формируют клиенты:

35-44 лет (по 16% обоих полов);

45-54 лет (11% мужчин, 12% женщин);

25-34 лет (11% мужчин и 9% женщин);

55-64 лет (по 5% мужчин и женщин);

18-24 лет (4% мужчин, 3% женщин);

старше 64 лет (2% мужчин и 4% женщин);

младше 18 лет (в сумме 2%).

*Tele2 ("Теле2"); Mamba ("Мамба"); MAU ("МАУ"); Badoo ("Баду"); Tinder ("Тиндер"); LovePlanet ("ЛавПланет"); Twinby ("ТвинБай"); Pure ("Пюр").

Tele2

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