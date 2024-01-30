Качаем 4G: Tele2 улучшил мобильный интернет в городах и селах Алтая

За год потребление мобильного интернета в крае выросло на 25%

30 января 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KcK2w

Оборудование оператора / Фото: Tele2

Tele2* подвел итоги развития сети за год. Компания улучшила покрытие в 35 районах Алтайского края и ускорила мобильный интернет в трех городах с помощью рефарминга – перераспределения частот. Оператор увеличил емкость сети в спальных районах городов и других местах с высоким трафиком. По проекту устранения цифрового неравенства доступ к "голосу" и быстрому интернету получили 79 сел и деревень, где раньше не было хорошей мобильной связи.

Tele2 модернизировал инфраструктуру связи и в Барнауле. Это повысило качество голосовой связи и скорость мобильного интернета. Особое внимание оператор уделил окраинам, спальным районам и частному сектору.

Оборудование сети модернизировали в микрорайонах Невский, Озерный, Восточный, Новосиликатный, Булыгино, Солнечная Поляна и других. Также в Барнауле, Славгороде и Яровом Tele2 провела рефарминг. Частоту, на которой раньше работал только 3G*-интернет, теперь используют и для 4G/LTE*. Благодаря этому скорость передачи данных увеличили на 30%.

В местах, где клиенты стали больше "качать", Tele2 увеличила емкость сети. Помимо Барнаула, такие работы провели в Бийске, Яровом, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске, нескольких селах и деревнях.

Также оператор провел точечную агрегацию – объединил полосы частот в местах с высоким трафиком, что увеличило скорость мобильного интернета на 30-50%.

В рамках проекта по устранению цифрового неравенства, который реализуют Минцифры РФ и ПАО "Ростелеком", мобильной связью в Алтайском крае обеспечили 79 населенных пунктов, в каждом из которых проживают до 500 человек.

Tele2 выступает в качестве центра компетенций: специалисты компании согласуют проектные решения, формируют задания для подрядчиков, планируют архитектуру сети и обеспечивают запуск сетей связи.

"Благодаря рефармингу – передаче дополнительных частот под 4G-интернет – мы создали запас емкости сети. Он улучшил обработку так называемого "тяжелого" трафика. Это значит, наши клиенты могут комфортно смотреть видео онлайн в высоком качестве, участвовать в видеоконференциях, делиться большими файлами. В 2024 году работа над качеством и покрытием 4G-интернета остается нашим приоритетом", – сказал директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

* Tele2 ("Теле2"); 3G ("3Джи"); 4G/LTE ("4Джи/ЭлТэЕ)

Tele2

Реклама