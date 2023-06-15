Авария класса "люкс" произошла в окрестностях ПМЭФ

"Майбах" столкнулся с "Ладой"

15 июня 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Авария с участием люксового автомобиля произошла в окрестностях Петербуржского международного экономического форума. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что "Майбах" на перекрёстке Быковской и Толмачёвской врезался в "Ладу". 50-летний пассажир элитной иномарки не был пристегнут и получил травмы. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Виноват в столкновении водитель "Лады", который не уступил дорогу "Майбаху". Водители отделались легкими ушибами.