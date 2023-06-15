Авария класса "люкс" произошла в окрестностях ПМЭФ
"Майбах" столкнулся с "Ладой"
15 июня 2023, 22:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Авария с участием люксового автомобиля произошла в окрестностях Петербуржского международного экономического форума. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что "Майбах" на перекрёстке Быковской и Толмачёвской врезался в "Ладу". 50-летний пассажир элитной иномарки не был пристегнут и получил травмы. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Виноват в столкновении водитель "Лады", который не уступил дорогу "Майбаху". Водители отделались легкими ушибами.
00:00:45 16-06-2023
Конечно будет виновата Лада, она обязана по умолчанию уступать дорогу Майбаху.)
08:52:44 16-06-2023
Согласен с гостем :) звучит именно так челядь должна сделать "ку" 2 раза и разбежаться