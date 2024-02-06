Авария произошла на пересечении Малахова и Юрина в Барнауле

Две иномарки заблокировали полосу движения

06 февраля 2024, 14:01, ИА Амител

Фото с места аварии / amic.ru

Авария с участием двух иномарок произошла на пересечении улиц Малахова и Юрина в Барнауле. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Один из участников движения "догнал" другого и врезался в задний бампер. В результате происшествия оба автомобиля получили серьезные повреждения и заблокировали полосу движения.

По предварительным данным, пострадавших нет.