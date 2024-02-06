Авария произошла на пересечении Малахова и Юрина в Барнауле
Две иномарки заблокировали полосу движения
06 февраля 2024, 14:01, ИА Амител
Фото с места аварии / amic.ru
Авария с участием двух иномарок произошла на пересечении улиц Малахова и Юрина в Барнауле. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.
Один из участников движения "догнал" другого и врезался в задний бампер. В результате происшествия оба автомобиля получили серьезные повреждения и заблокировали полосу движения.
По предварительным данным, пострадавших нет.
14:17:42 06-02-2024
Теперь приходится смотреть и назад и вперёд чаще ,некоторые водители прямо таки как гонщики,так и стараются в зад ударить. Раньше как то культурней что ли были,а сейчас кошмар. За день поездишь по городу ,дома сразу на подушку. А летом наверное в обще бардак будет.
14:26:16 06-02-2024
"догнал" другого ---- скорее всего тормознул перед пешеходным, его догнали
14:33:26 06-02-2024
Гость (14:26:16 06-02-2024) "догнал" другого ---- скорее всего тормознул перед пешеходн... Вообще то перед пешеходным надо тормозить, особенно если по нему пешеходы идут.
15:14:30 06-02-2024
Сегодня утром штук 6 пешеходников проезжал на 5 из них неслись глядя куда-угодно только не на дорогу, одна даже в телефон... Конечно надо прям останавливаться раз пешеходы совсем лишились инстинкта самосохранения
15:26:52 06-02-2024
Гость (15:14:30 06-02-2024) Сегодня утром штук 6 пешеходников проезжал на 5 из них несли... Может, это тебе надо на пешеходный переход смотреть и притормаживать, когда к нему подъезжаешь? Понимаю, что противно, понимаю, что не хочется. Но надо, федя, надо. Правила такие, что поделать...
18:50:09 06-02-2024
Гость (15:26:52 06-02-2024) Может, это тебе надо на пешеходный переход смотреть и притор... Про свои обязанности на пешеходном переходе не забывайте.
15:17:19 06-02-2024
Новость из разряда. В Барнауле на лугу появилась радуга