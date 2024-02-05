Лихач не справился с управлением и погиб на трассе в Ростовской области

Машина перевернулась — ее сильно покорежило

05 февраля 2024, 19:35, ИА Амител

Фото: ГИБДД Ростовской области

Утром 5 февраля смертельное ДТП с иномаркой произошло на трассе в Ростовской области. Как сообщает Rostovgazeta.ru, инцидент случился на трассе в Родионов-Несветайском.

52-летний водитель за рулем Hyundai Elantra решил превысить скорость, однако не справился с управлением на мокрой и туманной трассе и слетел на обочину. Машина перевернулась — ее сильно покорежило. Мужчина погиб.

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливает полиция.