Лихач не справился с управлением и погиб на трассе в Ростовской области
Машина перевернулась — ее сильно покорежило
05 февраля 2024, 19:35, ИА Амител
Фото: ГИБДД Ростовской области
Утром 5 февраля смертельное ДТП с иномаркой произошло на трассе в Ростовской области. Как сообщает Rostovgazeta.ru, инцидент случился на трассе в Родионов-Несветайском.
52-летний водитель за рулем Hyundai Elantra решил превысить скорость, однако не справился с управлением на мокрой и туманной трассе и слетел на обочину. Машина перевернулась — ее сильно покорежило. Мужчина погиб.
Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливает полиция.
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