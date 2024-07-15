Авария с двумя пострадавшими произошла в Заринском районе

Водитель не справился с управлением и авто перевернулось

15 июля 2024, 21:40, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

В Заринском районе Алтайского края произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

ДТП случилось около 11:55 на 132-м километре автодороги Мартыново – Тогул – Залесово. Водитель 1988 года рождения за рулем Toyota Allion не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

В результате аварии пострадали мальчик 2014 года рождения и женщина 1994 года рождения.