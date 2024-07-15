Микроавтобус с пассажирами влетел в бетономешалку на Алтае
Пострадали как минимум девять человек
15 июля 2024, 17:18, ИА Амител
Фото с места аварии / прокуратура, Госавтоинспекция
Микроавтобус врезался в бетономешалку в Павловском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональной ГАИ.
Водитель маршрутки № 217 Елунино – Павловск – Барнаул не выдержал дистанцию и догнал впередиидущий автомобиль. Предварительно установили, что в салоне автобуса находились 17 человек. Как минимум девять из них обратились за медицинской помощью.
"По поручению Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию", – сообщили в региональной прокуратуре.
На месте также работают представители СК.
19:12:15 15-07-2024
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