Микроавтобус с пассажирами влетел в бетономешалку на Алтае

Пострадали как минимум девять человек

15 июля 2024, 17:18, ИА Амител

Фото с места аварии / прокуратура, Госавтоинспекция

Микроавтобус врезался в бетономешалку в Павловском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

Водитель маршрутки № 217 Елунино – Павловск – Барнаул не выдержал дистанцию и догнал впередиидущий автомобиль. Предварительно установили, что в салоне автобуса находились 17 человек. Как минимум девять из них обратились за медицинской помощью.

"По поручению Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию", – сообщили в региональной прокуратуре.

На месте также работают представители СК.

