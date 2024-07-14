Авария с пятью пострадавшими произошла на алтайской трассе

Травмы получили трое несовершеннолетних

14 июля 2024, 17:55, ИА Амител

Перевернутый автомобиль / Фото с места аварии: "Инцидент Барнаул"

Пять человек пострадали в результате аварии на алтайской трассе. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

ДТП произошло около 16:40 на 157-м километре трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. Мужчина 1979 года рождения за рулем Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения с толкнулся с Nissan, которым управлял водитель 1995 года рождения.

В результате столкновения травмы получили пять человек, трое из них несовершеннолетние.

Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.