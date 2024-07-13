Маленький ребенок и пенсионерка пострадали в ДТП на Алтае
Госпитализация раненым не потребовалась
13 июля 2024, 14:59, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
Два человека получили травмы при столкновении двух автомобилей в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Авария случилась 12 июля около 13:15 возле дома № 8 по ул. Алтайской.
Предварительно установили, что машины столкнулись из-за того, что 27-летний водитель за рулем Subaru Legacy при повороте не уступил дорогу встречной Toyota Corolla, которой управляла 31-летняя горожанка.
"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась трехлетнему пассажиру автомобиля Subaru и 65-летней пассажирке автомобиля Toyota. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.
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