Авария с участием кареты скорой помощи произошла в Барнауле
По предварительным данным, есть пострадавшие
07 июня 2023, 16:44, ИА Амител
В Барнауле произошла авария с участием кареты скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Toyota врезалась в служебную "Газель" на пересечении улицы Власихинской и Павловского тракта. После столкновения иномарку выбросило на полосу встречного движения.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Очевидцы заметили лежащего на асфальте человека.
Ранее сообщалось, что на дороге в Алтайском крае сгорела "Буханка".
17:18:35 07-06-2023
Кареты? Надеюсь, лошадь не пострадала?
20:14:35 07-06-2023
Быстро кони мчали?
07:28:19 08-06-2023
Думмм!!!!