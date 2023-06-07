НОВОСТИПроисшествия

Авария с участием кареты скорой помощи произошла в Барнауле

По предварительным данным, есть пострадавшие

07 июня 2023, 16:44, ИА Амител

В Барнауле произошла авария с участием кареты скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Toyota врезалась в служебную "Газель" на пересечении улицы Власихинской и Павловского тракта. После столкновения иномарку выбросило на полосу встречного движения.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Очевидцы заметили лежащего на асфальте человека.

Ранее сообщалось, что на дороге в Алтайском крае сгорела "Буханка".

Барнаул ДТП

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

17:18:35 07-06-2023

Кареты? Надеюсь, лошадь не пострадала?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:35 07-06-2023

Быстро кони мчали?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:28:19 08-06-2023

Думмм!!!!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров