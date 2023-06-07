Авария с участием кареты скорой помощи произошла в Барнауле

По предварительным данным, есть пострадавшие

07 июня 2023, 16:44, ИА Амител

В Барнауле произошла авария с участием кареты скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Toyota врезалась в служебную "Газель" на пересечении улицы Власихинской и Павловского тракта. После столкновения иномарку выбросило на полосу встречного движения.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Очевидцы заметили лежащего на асфальте человека.

Ранее сообщалось, что на дороге в Алтайском крае сгорела "Буханка".